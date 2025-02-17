微信接入DeepSeek，中資電訊股借勢炒作估值重估，券商齊唱好可部署吸納？

DeepSeek熱潮持續，據報騰訊(00700)旗下微信測試接入DeepSeek模型，中聯通(00762)年前已與騰訊成立合營公司雲宙時代，聯手發展算力精品網核心技術，聯通今早(17日)隨騰訊急升，最多飆13%高見9.32元，中移動(00941)及中電信(00728)亦曾分別升逾3%及8%，惟其後升幅均收窄。值得一提，據報三大電訊商均已全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，獲多家券商唱好，指DeepSeek有望促進AI應用需求激增，從而帶動電訊商雲業務持續放量，帶來價值重估機會，要高追抑或待股價回調才吸納？

（資料圖片）

微信測試接入DeepSeek模型 聯通騰訊已成立雲宙時代

有消息稱，微信正在灰測接入DeepSeek R1模型。對此，騰訊方面回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜尋的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰階測試範圍的用戶，可在對話方塊頂部搜尋入口，看到「AI搜尋」字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek-R1模型。



年前曾有消息指，聯通與騰訊成立合營公司雲宙時代，將積極貫徹中國聯通戰略業務布局和錘鍊專精特新能力的要求，協同發揮騰訊優勢，致力於成為網路強國數位中國智慧社會的新型基礎設施建設者。在雙方股東支持下，透過自主研發，建構自主可控、差異化優勢的CDN加速、MEC系列產品以及相關數位化創新業務體系，依託中國聯通強大的網路資源與能力，結合騰訊相關技術、消費與產業互聯網生態，聚焦算力精品網核心技術。

廣州深圳政務系統接入DeepSeek 鄭州領導幹部專題學習

另據內媒報道，廣州市政務服務和數據管理局在政務外網正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。深圳市亦面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現基於DeepSeek的人工智能政務應用一體化賦能升級。

此外，鄭州全市領導幹部專題學習DeepSeek，表示下一步將全面安排部署和接入使用DeepSeek等大模型，加快推動人工智能技術賦能產業升級、社會轉型發展。

（Shutterstock）

三大電訊商接入DeepSeek大模型 實現在多場景多產品應用

值得一提，工信部上周發文表示，內地三家基礎電訊企業中移動、中電信及中聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。其中中電信通過天翼雲全場景上架DeepSeek，提供從部署到推理、微調的全流程服務。聯通雲已基於星羅平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型，兼顧私有化和公有化場景，提供全方位運行服務保障。中移動的移動雲則全面上線DeepSeek，實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能使用。

而電訊運營商已成為國內雲服務市場主要參與者。根據IDC數據，2023年國內混合雲整體市場收入近70%來自於頭部大型雲服務提供商，份額排名前六的廠商分別為華為、中電信、阿里雲、中移動、騰訊雲和中聯通。

興業證券：DeepSeek驅動需求提升 雲計算龍頭估值有望修復



興業證券發表研報，維持2月是上半年最重要的機會期的判斷。該行認為，DeepSeek是里程碑事件，會帶來產業持續發酵。在硬體端，對國產算力需求提升帶來全面的驅動，堅定看多AI算力；在應用端，全面受益於成本下降，有望加速成熟及滲透。該行建議積極布局AI賦能溢價尚不顯著的質優龍頭。此外，隨著國內科技產業成長性信心提振，以及AI對雲計算產業各環節的賦能及需求拉動，此前雲計算海外映射的估值邏輯正全面修復。考慮到中美科技股此前的背離，國內雲計算龍頭的估值修復有望持續發酵。

開源證券表示，DeepSeek接入電訊運營商一方面對於運營商的算力需求有望提升，或將帶動運營商雲計算業務與智算業務發展，一方面有望推動運營商自己的AI大模型和AI應用發展，運營商有望迎「盈利+估值」戴維斯雙擊(指按低市盈率買入股票，待成長潛力展現後，再以高市盈率賣出，從中賺取每股收益(EPS)和市盈率同時增長的乘數效益)，建議重視三大運營商投資機遇。

高盛：電訊商雲計算和IDC業務率先受益 浙商證券：帶來價值重估



高盛指，中國電訊運營商已在其各自的雲平台上部署了DeepSeek，並預計將推出更多與DeepSeek相關的產品/服務。預計這些產品/服務未來幾年可能成為推動電訊運營商進一步增長的動力。考慮到DeepSeek相關業務仍處於非常早期的階段，目前估算其長期盈利影響的不確定性較大；來自行業的初步反饋表明，隨著客戶對DeepSeek的使用增加，雲計算和IDC(網際網路數據中心)業務將率先受益。

浙商證券稱，電訊運營商IDC市場份額國內前三，上架率有望提升；運營商是國產算力主力軍，智算盈利有望明顯改善；AI爆發同時拉動通用雲計算有望進入成長周期；IDC和雲計算業務為運營商帶來價值重估。此外，穩增長、高股息，低利率環境下投資價值提升。

中金預期將有更多企業兼容接入DeepSeek系列模型，帶動AI算力需求快速發展。雲計算市場不同參與者在AI浪潮中具有不同的機遇。運營商雲方面，開源模型豐富模型選擇，國產智算利用率有望提升，故建議關注中電信及中移動。

何啟俊：電訊商可受惠AI普及化 惟估值重估言之尚早宜待回調才吼

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，除了接入DeepSeek外，對電訊營運商最有利是，因為AI普及化或對模型訓練愈來愈多，而電訊商有造算力基礎設施，對這方面需求將會大增；另外，隨著對算力要求愈來愈多，可能會令電訊商算力營運成本下降。至於估值重估似乎言之尚早，很視乎AI會否令其盈利前景有明顯改善，但現時只是中國AI崛起初期，仍需大力投資，未可那麼快反映出AI令其盈利能力大幅提升。當然，近期港股氣氛很好，大部分板塊只要涉及AI及DeepSeek都會有資金流入，電訊股也可趁回調吸納，但不建議高追。

何啟俊續指，今早港股試衝23000點也未能成功，但近期氣氛熾熱，交投強勁，今日半日成交也有2500億元，估計全日會有逾4000億甚至近5000億成交。中移動可待回至77至78元才考慮吸納，中聯通及中電信則可參考去年10月浪頂高位，可以其作為現時支持位，其中中聯通該位約處於7.8元，中電信則距離該處頗遠，可考慮回至5.5元才吸納。

中聯通半日升5.46%收報8.69元，中電信升2.55%報6.03元，中移動倒跌0.31%報79.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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