  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

微信接入DeepSeek，中資電訊股借勢炒作估值重估，券商齊唱好可部署吸納？

17/02/2025

　　DeepSeek熱潮持續，據報騰訊(00700)旗下微信測試接入DeepSeek模型，中聯通(00762)年前已與騰訊成立合營公司雲宙時代，聯手發展算力精品網核心技術，聯通今早(17日)隨騰訊急升，最多飆13%高見9.32元，中移動(00941)及中電信(00728)亦曾分別升逾3%及8%，惟其後升幅均收窄。值得一提，據報三大電訊商均已全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，獲多家券商唱好，指DeepSeek有望促進AI應用需求激增，從而帶動電訊商雲業務持續放量，帶來價值重估機會，要高追抑或待股價回調才吸納？

 

（資料圖片）

 

微信測試接入DeepSeek模型　聯通騰訊已成立雲宙時代

 

　　有消息稱，微信正在灰測接入DeepSeek R1模型。對此，騰訊方面回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜尋的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰階測試範圍的用戶，可在對話方塊頂部搜尋入口，看到「AI搜尋」字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek-R1模型。


　　年前曾有消息指，聯通與騰訊成立合營公司雲宙時代，將積極貫徹中國聯通戰略業務布局和錘鍊專精特新能力的要求，協同發揮騰訊優勢，致力於成為網路強國數位中國智慧社會的新型基礎設施建設者。在雙方股東支持下，透過自主研發，建構自主可控、差異化優勢的CDN加速、MEC系列產品以及相關數位化創新業務體系，依託中國聯通強大的網路資源與能力，結合騰訊相關技術、消費與產業互聯網生態，聚焦算力精品網核心技術。

 

廣州深圳政務系統接入DeepSeek　鄭州領導幹部專題學習

 

　　另據內媒報道，廣州市政務服務和數據管理局在政務外網正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。深圳市亦面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現基於DeepSeek的人工智能政務應用一體化賦能升級。

 

　　此外，鄭州全市領導幹部專題學習DeepSeek，表示下一步將全面安排部署和接入使用DeepSeek等大模型，加快推動人工智能技術賦能產業升級、社會轉型發展。

 

微信接入DeepSeek，中資電訊股借勢炒作價值重估，券商齊唱好可部署吸納？

（Shutterstock）

 

三大電訊商接入DeepSeek大模型　實現在多場景多產品應用

 

　　值得一提，工信部上周發文表示，內地三家基礎電訊企業中移動、中電信及中聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。其中中電信通過天翼雲全場景上架DeepSeek，提供從部署到推理、微調的全流程服務。聯通雲已基於星羅平台實現國產及主流算力適配多規格DeepSeek-R1模型，兼顧私有化和公有化場景，提供全方位運行服務保障。中移動的移動雲則全面上線DeepSeek，實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能使用。

 

　　而電訊運營商已成為國內雲服務市場主要參與者。根據IDC數據，2023年國內混合雲整體市場收入近70%來自於頭部大型雲服務提供商，份額排名前六的廠商分別為華為、中電信、阿里雲、中移動、騰訊雲和中聯通。

 

興業證券：DeepSeek驅動需求提升　雲計算龍頭估值有望修復


　　興業證券發表研報，維持2月是上半年最重要的機會期的判斷。該行認為，DeepSeek是里程碑事件，會帶來產業持續發酵。在硬體端，對國產算力需求提升帶來全面的驅動，堅定看多AI算力；在應用端，全面受益於成本下降，有望加速成熟及滲透。該行建議積極布局AI賦能溢價尚不顯著的質優龍頭。此外，隨著國內科技產業成長性信心提振，以及AI對雲計算產業各環節的賦能及需求拉動，此前雲計算海外映射的估值邏輯正全面修復。考慮到中美科技股此前的背離，國內雲計算龍頭的估值修復有望持續發酵。

 

　　開源證券表示，DeepSeek接入電訊運營商一方面對於運營商的算力需求有望提升，或將帶動運營商雲計算業務與智算業務發展，一方面有望推動運營商自己的AI大模型和AI應用發展，運營商有望迎「盈利+估值」戴維斯雙擊(指按低市盈率買入股票，待成長潛力展現後，再以高市盈率賣出，從中賺取每股收益(EPS)和市盈率同時增長的乘數效益)，建議重視三大運營商投資機遇。

 

高盛：電訊商雲計算和IDC業務率先受益　浙商證券：帶來價值重估


　　高盛指，中國電訊運營商已在其各自的雲平台上部署了DeepSeek，並預計將推出更多與DeepSeek相關的產品/服務。預計這些產品/服務未來幾年可能成為推動電訊運營商進一步增長的動力。考慮到DeepSeek相關業務仍處於非常早期的階段，目前估算其長期盈利影響的不確定性較大；來自行業的初步反饋表明，隨著客戶對DeepSeek的使用增加，雲計算和IDC(網際網路數據中心)業務將率先受益。

 

　　浙商證券稱，電訊運營商IDC市場份額國內前三，上架率有望提升；運營商是國產算力主力軍，智算盈利有望明顯改善；AI爆發同時拉動通用雲計算有望進入成長周期；IDC和雲計算業務為運營商帶來價值重估。此外，穩增長、高股息，低利率環境下投資價值提升。

 

　　中金預期將有更多企業兼容接入DeepSeek系列模型，帶動AI算力需求快速發展。雲計算市場不同參與者在AI浪潮中具有不同的機遇。運營商雲方面，開源模型豐富模型選擇，國產智算利用率有望提升，故建議關注中電信及中移動。

 

何啟俊：電訊商可受惠AI普及化　惟估值重估言之尚早宜待回調才吼

 

微信接入DeepSeek，中資電訊股借勢炒作估值重估，券商齊唱好可部署吸納？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，除了接入DeepSeek外，對電訊營運商最有利是，因為AI普及化或對模型訓練愈來愈多，而電訊商有造算力基礎設施，對這方面需求將會大增；另外，隨著對算力要求愈來愈多，可能會令電訊商算力營運成本下降。至於估值重估似乎言之尚早，很視乎AI會否令其盈利前景有明顯改善，但現時只是中國AI崛起初期，仍需大力投資，未可那麼快反映出AI令其盈利能力大幅提升。當然，近期港股氣氛很好，大部分板塊只要涉及AI及DeepSeek都會有資金流入，電訊股也可趁回調吸納，但不建議高追。

 

　　何啟俊續指，今早港股試衝23000點也未能成功，但近期氣氛熾熱，交投強勁，今日半日成交也有2500億元，估計全日會有逾4000億甚至近5000億成交。中移動可待回至77至78元才考慮吸納，中聯通及中電信則可參考去年10月浪頂高位，可以其作為現時支持位，其中中聯通該位約處於7.8元，中電信則距離該處頗遠，可考慮回至5.5元才吸納。

 

　　中聯通半日升5.46%收報8.69元，中電信升2.55%報6.03元，中移動倒跌0.31%報79.65元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此

 

 

其他電訊三寶相關新聞：
大行報告 | 大行調高多隻大股目標價，騰訊最牛看$582.08、阿里$151，比亞迪$688
《中國要聞》習近平與民企負責人座談，馬雲、任正非、雷軍等在座
【ＡＩ】騰訊雲：四款產品新接入DeepSeek
高盛：AI應用提升中資股公允值最多兩成，料吸引二千億美元資金
《中國要聞》習近平今日上午在京出席民營企業座談會
【ＡＩ】中信建投：DS用戶激增及騰訊接入，刺激本地化部署需求
【ＡＩ】銀河證券：全球AI+行業應用、端側AI料再迎繁榮期
【ＡＩ】深圳市全面啟用DeepSeek政務服務

 

醫護之選 | 維柏健【加拿大關節銷售No.1】指定產品買1送1 (優惠期至25/2/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

85.500

異動股

00388

香港交易所

340.800

異動股

00011

恒生銀行

105.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 85.500
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
  • 00011 恒生銀行
  • 105.000
  • 01860 匯量科技
  • 11.920
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 89.850
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 8.380
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.280
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.850
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 15.920
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 80.250
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.200
  • 00700 騰訊控股
  • 493.600
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.830
  • 00005 滙豐控股
  • 85.500
報章貼士
  • 03393 威勝控股
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00772 閱文集團
  • 31.800
  • 目標︰$35.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 355.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/02/2025 17:00  《盤後部署》利好消息發功恒指止步二萬三，金斯瑞現雙底候低吸

17/02/2025 16:14  恒指曾逼兩萬三收市回吐4點，觀望民企座談會進一步消息

17/02/2025 17:09  【企業盈喜】黑芝麻智能料去年虧轉盈賺不低於1億元人民幣

17/02/2025 13:44  【預算前瞻】莊太量倡乘車優惠設上限暫停明日大嶼，代幣化賣地皮

17/02/2025 13:44  【預算前瞻】公務員凍薪各界意見不一，ACCA倡設政府效率部門

17/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０８億元，買阿里沽騰訊

17/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞升騰訊阿里目標，花旗看好比亞迪目標６８８元

17/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１３，隔夜拆息與上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 眾裏尋他冇百度 座談會你冇份到定我睇唔到？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平與馬雲等民企負責人座談，A股成交增13%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶參觀Tips，命名比賽即日舉行及新推熊貓主題工作坊及美食
人氣文章

小薯茶水間

「候選影后」衛詩雅幸福嫁醫生！《破‧地獄》4月4日上映加長版 13分鐘包含「文玥」喊戲 演技大爆發
人氣文章

小薯茶水間

消委會收多宗體檢服務投訴，有中心疑誇大病情助促銷
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

BAFTA 2025：憑電影《阿諾拉》獲最佳女主角！Mikey Madison：「性工作者也值得尊重，我會永遠支持你們」
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

情人節2025｜Last Minute Gift Idea：從Montblanc禮盒到Nespresso最新咖啡機，花點小心思討他開心！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季預防肌膚敏感！敷冰鎮靜痕癢肌膚外，外塗精華乳也能幫助減少皮膚炎症？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
28歲網紅挑戰7日行25萬步，體重下降、大腿變瘦，建議每日走這個步數已足夠！
人氣文章
尿滲煩惱 │ 產後尿滲礙房事影響夫妻關係，醫生教骨盆底運動可改善！拆解尿滲4大成因新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事17/02/2025
神州經脈 | 習近平：經濟政策不會變，民企大顯身手正當其時
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處