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國金 | 美股休市一天，歐洲股市周一再創新高

18/02/2025

國金 | 美股休市一天，歐洲股市周一再創新高

 

　　美國周一(17日)是「華盛頓誕辰紀念日」假期，美股休市一天。歐洲股市同日再創紀錄新高，國防股上揚，因此前有消息稱，歐洲官員正在考慮增加安全支出以及對烏克蘭的支持。

 

　　為紀念首任總統華盛頓，美國在1971年起，將每年2月的第3個星期一例為法定假日。歐洲斯托克600指數收盤漲0.5%，但成交量因美國假期而減少。

 

　　國防設備製造商在表現最強的個股之列，德國萊茵金屬躍升14%。薩博公司、Leonardo SpA和BAE Systems漲幅也居前。

 

　　歐洲股市今年已上漲逾9%，跑贏美國股市，不過投資者在2月23日德國聯邦選舉前保持謹慎。

 

歐洲央行周二議息

 

　　美元小幅下跌，美元兌日圓下跌0.53%，報151.51。澳洲央行周二（18日）決策前夕，澳元觸及兩個月高點。澳元兌美元上漲0.06%，報0.6356美元。英鎊兌美元上漲0.31%，報1.2625美元。

 

　　紐約尾盤，現貨金漲0.49%，報每盎司2896.56美元。布蘭特期油上漲0.6%，報每桶75.22美元。

 

撰文：經濟通國金組

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