  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

配股集資｜京信通信早前發盈警，仍獲英特爾投資，純粹買個憧憬？

18/02/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=BIYSqxSKpHk

 

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03088

華夏恒生科技

7.125

異動股

08340

紫荊國際金融－新

0.159

異動股

01049

時富投資

0.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.125
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.159
  • 01049 時富投資
  • 0.500
  • 02246 快狗打車
  • 0.750
  • 03311 中國建築國際
  • 11.980
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 69.400
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.360
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 8.300
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.240
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.650
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 00005 滙豐控股
  • 87.200
  • 00388 香港交易所
  • 341.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.400
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 42.750
  • 目標︰$50.00
  • 00700 騰訊控股
  • 503.500
  • 目標︰$538.00
  • 01299 友邦保險
  • 55.400
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/02/2025 17:04  《盤後部署》A股拖後腿恒指二萬三復失，希慎轉賺維持高派息吸引

18/02/2025 19:00  新世界(00017)傳提議再將價值近300億物業作融資抵押品

18/02/2025 17:07  百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%

18/02/2025 15:08  【阿里預測】阿里第三財季料少賺逾2%，淘天表現改善變現力提升

18/02/2025 15:52  希慎利蘊蓮︰一簽多行令消費客群量增多，對樓市持審慎樂觀態度

18/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２２４億元，買盈富基金沽美團

18/02/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】星展大升騰訊阿里目標，摩通績前看好本地金融股

18/02/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７８，一年期拆息維持３﹒８厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中央加快清繳民企欠款，《哪吒2》港澳上映，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 曾煥平：港樓今年起碼跌5%，留意新盤「日光」的背後（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
人氣文章

玩樂 What’s On

HK Express重啟直航沖繩石垣島航線！4月3日起每日一班／2小時機程／單程$148起！潛水人士天堂
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普這位總設計師
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪Afa Annfa x Gloria Chung展覽「A&G Boulangerie」：無形的氣味總會喚醒某一段失落已久的回憶
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

兩支梅瓶以相差七倍價錢成交！為何高古瓷收藏成不了氣候？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
洗面奶比拼 │ 日本雜誌評選15款洗面奶：5款獲A級 成分溫和潔淨不黏膩 最平$14買到
人氣文章
大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌，入院24小時離世，疑出現感染群組！附5大預防方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/02/2025
百度上季經調整淨利潤跌13%至67億人幣勝預期，收入跌2%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普的骯髒交易損害美國司法獨立

18/02/2025 14:27

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處