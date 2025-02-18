配股集資｜京信通信早前發盈警，仍獲英特爾投資，純粹買個憧憬？
18/02/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2025 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/02/2025 16:40
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