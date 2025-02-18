京信通信引入重磅股東，惟料去年盈轉虧，股價先急升後倒跌博唔過？

內地無線通信解決方案供應商京信通信(02342)以配發新股方式引入易磊及英特爾投資，涉3.72億元，曾刺激股價今早(18日)飆近12%，半日收市卻倒跌逾4%。值得一提，公司早前發盈警，預期去年盈轉虧不多於6億元，公司業務正受累全球電訊商延遲網絡資本項目建設，惟近期電訊相關股熱炒，加上公司引入新股東或惹來憧憬，可否趁機買入？抑或對股價刺激有限博唔過？

（京信通信網頁截圖）



折讓1.8%發新股引入易磊及英特爾 前者料為立訊精密董事長之子



京信通信公布，以每股1.09元發行共約3.41億股新股予兩名投資者易磊及英特爾，集資約3.72億元。集團指，每股作價比昨天(17日)收報1.11元折讓約1.8%，新股佔擴大後股本約10.99%，其中易磊認購約3.1億股新股，佔擴大後股本約9.99%，成為單一第二大股東，以及英特爾認購約3104萬股新股，佔擴大後股本約1%，擬將發行新股所得款項淨額用作一般營運資金。

值得留意，易磊與蘋果供應商一哥立訊精密(深:002475)董事長王來春之子同名，而立訊精密業務包括天線代工，惟通告內沒有更多有關易磊的介紹。

因全球電訊商延遲網絡資本項目建設 料去年盈轉虧不多於6億元



另外，京信通信此前發盈警，預期截至去年12月31日止年度虧損不多於6億元，而2023年度純利約670萬元。集團表示，虧損主因全球電訊運營商延遲網絡資本項目之建設，導致營業額及毛利下降、處理相關存貨報廢，以及終止建議京信網絡系統進行分拆及京信網絡之A股於上海證券交易所科創板獨立上市之財務影響合共約1.6億元。



董事會指，集團維持穩健的財務狀況及充足的營運資金。目前集團已通過優化組織結構，調整管理團隊，縮減人員編制，令整體成本更為合理，效率得以提升，國際訂單顯著上升而國內訂單亦開始復甦。展望未來，新產品及新業務蓄勢待發。董事會將持續審視集團的營運及策略以應對面前的挑戰，對於全球運營商市場、企業專網市場以及通信科技發展於未來數年的前景和機遇，保持謹慎樂觀。

黃瑋傑：新股東惹憧憬兼電訊相關股熱炒 惟業務表現麻麻只宜小注

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，京信通信是做電訊營運商的網絡設備，其業務很視乎電訊營運商在網絡方面的資本開支大小，其實公司業績近一兩年都不理想，不久前還發了盈警，預期去年虧損錄得不多於6億元，2023年也只錄得盈利670萬元，而公司去年上半年蝕1.58億元，意味下半年起碼蝕逾4億元，公司解釋虧損主因全球電訊運營商延遲網絡資本項目的建設，令其營業額及毛利都下降，另因存貨賣不出，故要積極處理相關存貨報廢，加上終止分拆京信網絡系統於上海證交所科創板上市，帶來財務影響1.6億元。可見公司本身業務表現麻麻，現在只是買個憧憬，看新股東加入後可否扭轉其虧損。

黃瑋傑又指，市場現正炒作AI算力需求，中資電訊股及相關設備股當炒，另數據中心如新意網(01686)近期也大升，故對京信通信來說，現在時機較有利，先不論新股東加入能否扭轉公司業務表現，以及今次配股集資3億幾元只作為正常營運資金，未知可否令公司有大作為，但市場現時對跟AI拉得上邊的股份都有炒作，連電訊營運及電訊設備商都受惠，京信通信或可看好一些。雖然現時買入京信通信也只博新股東可為公司帶來轉機，縱使其股權只佔一成，是否有很大主導權令人懷疑，但現時一些沒消息的股份只要有個AI故事都可炒起，何況京信通信有猛人股東入股，如果覺得因此炒得起可小注買入，惟今日股價未能突破去年12月高位1.23元，若今次有新股東入股，加上市場正炒作電訊相關股，兩重利好下都升不起就沒有辦法，暫可以去年9月高位1.31元作假設目標，若未能突破該處要考慮是否值博。

京信通信半日跌4.5%收報1.06元，曾升11.71%至1.24元，成交1.2億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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