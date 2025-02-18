小米 | 將發布多款新產品兼季績惹憧憬，獲大行大升目標，股價再破頂可以點部署？

內地時隔6年，昨日(17日)再開高規格民企座談會，包括小米(01810)董事長雷軍及阿里巴巴(09988)創辦人馬雲等科企領袖出席會議，帶動科技股今日(18日)普遍造好，其中小米表現尤其突出，急升逾半成高見48.4元，再創新高。小米近日消息多多，除早前預告本月底發布小米15 Ultra手機及新車SU7 Ultra，米家中央空調也將於月底發布，另有傳小米AI眼鏡在備貨中，或攜手15 Ultra於月底亮相。此外，小米於下月中公布去年第四季業績，料將交出強勁業績，獲多家大行大幅上調目標價，普遍看50元以上，若想吸納應如何部署？

（資料圖片）

本月底發布米家中央空調、小米15 Ultra手機及新車SU7 Ultra

據《華爾街見聞》報道，小米將在2月底正式發布米家中央空調，對標行業標桿大金空調。小米集團總裁盧偉冰表示，小米大家電作為小米手機業務和汽車業務之外第三個超萬億市場規模的戰略硬件業務，小米始終在高壓強的投入。過去一段時間，小米在自研技術、核心部件突破、智能製造等方面都有跨越式的成長，各條產品線完全具備了衝擊高端的能力。米家中央空調的發布也意味著小米邁入了前裝市場。

此外，小米創始人兼董事長雷軍早前發文稱，旗艦新手機小米15 Ultra和新車型小米SU7 Ultra將於2月底同場發布，這兩款Ultra產品不僅是對過去5年高端化探索的答卷，更是小米高端化征程下一個階段的方向標。雷軍特別提到，小米為SU7 Ultra設定了全年銷量超過1萬台的目標，這一數字對於該價位國產純電車型來說已相當驚人，代表小米對其產品的信心。小米SU7 Ultra量產版於去年10月底開啟預訂，預售價81.49萬元人民幣，為小米SU7標準版起售價21.59萬元的3.8倍。至於小米15 Ultra市傳起售價格超6000元人民幣，傳搭載高通驍龍8至尊版晶片、2K OLED屏幕、一英寸主攝及2億像素潛望式長焦鏡頭。

（小米汽車網頁截圖）

傳小米AI眼鏡備貨中 或攜手15 Ultra月底亮相

另有消息指，小米即將推出一款全新的AI眼鏡，與以往米家品牌下的智能音頻眼鏡和眼鏡相機不同，此次的新品將直接冠以「小米」品牌，預示其在智能化和AI技術上的進一步提升。有數位領域的知名博主透露，小米AI眼鏡目前正處於備貨階段，預計很快就能正式對外公布。更有消息指，這款AI眼鏡可能會與小米15 Ultra一同在2月底發布。

據悉，小米AI眼鏡是小米與歌爾強強聯合的產物，集成了先進的AI技術、音頻耳機模塊和攝像頭模塊。它還引入了前沿的大模型技術，支持視頻和照片拍攝，並能夠智能識別和顯示不同場景。雷軍對這款AI眼鏡的銷量前景充滿信心，預計其銷量將超過30萬台。

雷軍：料今年保持三成以上增速 巨額科研投入提升競爭力

雷軍近日在「2025海淀區經濟社會高質量發展大會」上表示，預計今年小米將繼續保持30%以上的增長速度。他指，過去15年，小米抓住了時代的機遇，保持高速增長，但也曾遭遇發展瓶頸，於2022年和2023年連續兩年負增長，內外壓力巨大。不過，小米在去年重新恢復高速增長，增速超過30%。對於小米的成功經驗，他強調巨額的科研投入顯著提升了小米的競爭力。

另雷軍早前在元宵節直播中指，在試駕小米YU7的過程中，一千多公里路程補能兩次，續航能力表現出色。他還提到，小米汽車已交付16萬輛車，覆蓋全國，上海、杭州及蘇州是前三名，連續4個月每月交付超過兩萬輛，比設計產能已提升一倍。而對於DeepSeek引發新一輪人工智能(AI)熱潮，他認為，學會使用AI工具可以大幅度提升工作效率，「AI時代人人都要學習AI。」

中信里昂：料上季交出強勁業績 上調目標價41%至56.5元

中信里昂發表最新研報，預計小米2024年第四季將交出強勁業績，總收入按年增長44%至1055億元人民幣，調整後淨利潤按年增長34%至66億元人民幣。該行將小米2025及2026年調整後淨利潤預測上調10%及15%，將其目標價由40元上調41%至56.5元，評級從「跑贏大市」上調至「高度確信跑贏大市」。

中信里昂指，小米智能手機收入受惠於中國市場的銷量增長和均價提升，預計2024年第四季收入按年增長12%至495億元人民幣；受益於大型家電、平板電腦及可穿戴設備的強勁需求，預計AIoT收入按年增長45%至300億元人民幣。另預計小米電動車收入達到164億元人民幣，銷量約6.78萬台，均價穩定在約23.9萬元人民幣。小米將於2025年6月或7月推出SUV YU7，預測2025年電動車銷量將達到35萬台，並存在上行風險。

花旗：上季業績可望勝預期 升目標價至51.7元

花旗亦上調小米目標價26%，由41元上調至51.7元，反映較好業務增長及毛利率前景，予「買入」評級。花旗指，第四季或成小米另一強勁季度，受較佳的智能手機產品組合及內地補貼政策推動，小米核心業務收入或有驚喜，業績可望勝預期。估計第四季業績、第一季指引、小米15 Ultra手機、SU7 Ultra汽車及小米AI眼鏡或成近期潛在催化劑。



花旗料小米去年第四季汽車毛利率約20%，由於穩健積存訂單支持。手機板塊料毛利率見底，錄12%；出貨量按年升5%；收入按年升13%。IoT、互聯網收入料分別按年升45%、15%。至於季內整體業務折合毛利率料為21%，總收入按年升45%至1060億元人民幣，經調整純利按年升39%至68億元人民幣。

大和：將成尖端AI主要受惠者 中銀國際：升目標價至58.2元



大和稱，基於經修訂的電動車平均售價及IoT收入假設，上調對小米2024至2026年每股盈利預測4%至19%，重申「跑贏大市」評級，並將目標價由31.5元上調至50元。考慮到近期人工智能(AI)熱炒以及小米宣布推出SU7 Ultra，重新審視預測。預計小米去年第四季總收入按年增長44%至1060億元人民幣，經調整純利將達65億元人民幣，較市場預測高21%。隨著AI商品化的趨勢，相信小米將成為尖端AI的主要受惠者，政府補貼和新的電動車模型等也是短期催化因素。



中銀國際亦上調小米目標價16.4%，由50元升至58.2元，重申「買入」評級，相信小米可再次脫穎而出，成為今年科技股「頂流」。該行調高小米今明兩年盈利預測15.5%及15.9%，至357.11億及480.34億元人民幣。催化劑包括其智能電話、智能手錶等受惠以舊換新補貼，將推出智能眼鏡及新車型U7 Ultra等。該行亦調高小米今明兩年汽車銷售預測至36萬輛及60.5萬輛，汽車相關業務明年虧損料收窄至11.35億元人民幣，2026年盈利預測調高至82億元人民幣。

習近平與雷軍馬雲等民企領袖座談 花旗：有助支撐互聯網行業估值

（新華社微博圖片）

值得一提，內地昨日召開高規格民企座談會，國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。央視獨家放出的視頻畫面顯示，小米董事長雷軍、阿里巴巴創辦人馬雲、比亞迪(01211)董事長王傳福、華為創辦人任正非、寧德時代(深:300750)董事長曾毓群等出席會議。分析人士認為，會議的召開釋放出積極訊號，不僅有助於鼓舞民企尤其科技企業家信心，也等於政府默認民企在科技創新、科技競爭中的重要地位。

花旗發表研報指，習近平召開的民企座談會表明了對互聯網和科技行業的重視，有助於支撐中國互聯網行業的估值倍數，而召集此次會議的決定，或表明科技創新的重要性，以及民營企業對中國經濟發展和增長的貢獻。參會企業家名單突出了互聯網、科技、人工智能和新能源汽車行業，因其在創新和成就方面的代表性。在表達對民營經濟支持的同時，習近平也重申，政策和措施的實施必須依法進行，呼籲企業家大顯身手、統一思想，或許象徵著在當前宏觀壓力和地緣政治緊張等外部挑戰下，需要團結一致應對。

蕭猷華：料多個業務範疇仍會有好消息 45元以下可分段吸上望58元

（蕭猷華）

信誠證券投資服務董事蕭猷華指，小米股價走勢很厲害，今日升至48元以上，中線仍可看好，現價相信起碼仍有約20%升幅，即可升至約58元，但近期已有些超買，可待回至45元以下才分段吸納。小米去年能突破30元主要因其新車SU7成為當時股價催化劑，令投資者對公司看法有改變，從而見資金不斷流入，當時SU7預購一晚已突破10萬架，非常犀利，現在又有新款SU7推出，相信亦會熱賣，再成刺激股價向上的催化劑。而在傳統行業方面，雖面對不明朗環境，小米表現尚算可以，高端手機包括新折疊式手機也頗厲害，其智能手機在歐洲市佔率一直保持在頭三位。相信公司在上述幾個範疇接連會有好消息，再加上今年有機會公布自家研發的芯片，可能會降低公司營運成本，且不需那麼依賴外來芯片供應。

蕭猷華又指，小米推出AI眼鏡也對股價表現有幫助，AI現時是市場火熱主題，若與其有關，例如阿里巴巴與蘋果就AI合作，騰訊(00700)與DeepSeek在微信會有合作，都對股價有利，不排除小米的電動汽車或手機也與DeepSeek扯上關係，可能會是另一股價催化劑。至於小米去年第四季業績一定表現理想，股價亦已先行，今年則可留意公司新發展，例如新款SU7、AI概念及高端手機，相信這三個範疇發展都可支持其股價向上。

小米今日升7.2%收報48.4元，連升3日，累升16.21%，成交154.39億元。其他科技股亦普遍造好，騰訊升2.01%報503.5元，阿里巴巴升3.36%報126.3元，美團(03690)升2.37%報172.9元，百度(09888)升0.39%報90.2元，網易(09999)升2.92%報165.5元，快手(01024)升9.61%報58.75元，惟京東(09618)跌0.32%報156.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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