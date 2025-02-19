蒙牛受累減值撥備料去年純利近全銷，仍獲大行力撐股價反飆升可追入？

蒙牛乳業(02319)發盈警，料去年純利按年大減逾九成，最多只有2.5億人民幣，惟主要受其附屬公司貝拉米預計虧損，需作一次性非現金減值影響，加上原奶消費需求不及預期，料總收入下降。公司又指，盈利及經營現金流仍穩健，且考慮派息時剔除減值影響，獲多間大行力撐，股價今早(19日)反而最多飆逾一成，為表現最佳藍籌。蒙牛與其他內地消費股一樣，近期股價落後，可否趁勢追入？

（蒙牛乳業網頁截圖）

因一次性計提貝拉米商譽減值 料去年純利按年跌最多99%

蒙牛乳業公布，預期截至去年12月31日止年度純利介乎約5000萬至2.5億人民幣，按年跌94.8%至98.96%。集團提到，附屬公司、澳洲進口奶粉品牌貝拉米預計虧損，故預期對相關現金產生單位錄得商譽及相關無形資產進行減值撥備，在考慮減值撥備及其他相關遞延所得稅影響後，對集團業績影響約38億至40億人民幣，而2023年全年蒙牛淨利也只有48.09億人民幣。



綜合資料顯示，貝拉米生產有機營養嬰幼兒奶粉和食品，2019年9月被蒙牛收購，代價71億人民幣，此前便有分析認為作價存在大量溢價，一旦營收及利潤下跌甚至虧損，便需要作出大額商譽減值處理。貝拉米奶粉在2023年取得內地「新國標」註冊，被寄望營收能大幅增長，但今次蒙牛通告顯示貝拉米至今仍虧損，終於決定一次性計提商譽減值，拋下包袱重新出發。

蒙牛：盈利及經營現金流仍穩健 派息時將剔除減值影響

另外，蒙牛指，由於原奶供需矛盾突出、消費需求不及預期，預期總收入下降，但預期毛利率及經營利潤率明顯提升。而蒙牛聯營公司中國現代牧業(01117)預期去年虧損13.5億至15.5億人民幣，因此導致集團預期相應錄得應佔該聯營公司虧損約7.9億至9億人民幣。



蒙牛強調，若剔除有關預期減值，股東應佔利潤同比仍然穩健。集團又指，預期減值均為非現金性質的會計項目，並不會對營運以及現金流產生重大不利影響，經營現金流表現穩健，故預期根據股息政策考慮宣派股息時，會剔除減值的影響。集團預期於3月底前公布業績。

高盛：核心利潤率明顯改善現金流強勁 予目標價21.8元



高盛發表研報指，儘管蒙牛附屬公司貝拉米的一次性非現金減值高過預期，以及現代牧業所產生聯營公司虧損，留意到蒙牛的核心經營利潤及純利高過預期，錄得核心利潤率明顯改善及強勁現金流。撇除奶粉減值及非現金減值項目，估算蒙牛去年核心純利逾50億人民幣，意味按年上升。另外，蒙牛估值及股東回報吸引，且料原奶周期會在今年下半年錄得更平衡的供需關係。貝拉米商譽減值陰霾亦大致移除，在減值後，公司所持的商譽為4.29億至6.29億人民幣，予目標價21.8元，評級「買入」。

瑞銀稱，蒙牛如剔除46億至49億人民幣的一次性減值影響，去年經常性淨利潤將按年持平，並較該行及市場預期高出14%及12%，主要受毛利率擴張及節省成本所推動。蒙牛近期調整已部分反映減值損失，預期公司在有效的成本控制及今年原奶價格可能好轉的情況下，其利潤率將持續擴張。公司現價相當於今年預測市盈率11.5倍，估值非常吸引，維持「買入」評級，目標價20.5元。



里昂表示，倘撇除附屬公司貝拉米的減值影響，以及現代牧業的純利影響，估算蒙牛去年核心純利達46億至51億人民幣，大致符合預期。因為公司的估值合理以及較高的Beta值，預期可受惠於較平衡的原奶供需關係，另亦料公司將自今年次季起受惠低基數效應，予目標價20.1元，維持「跑贏大市」評級。

華創證券：乳業板塊已走出底部 有望迎來業績與估值雙擊機會



值得一提，雖然當前受上游原奶供需矛盾突出、下游消費大環境不振等因素影響，中國乳業正在經歷周期性調整，但近期有券商仍對行業未來發展預期予以肯定，其中華創證券在行業報告中表示，當前乳業板塊已走出底部，行業長端邏輯未變，尤其是龍頭乳企的供給端優勢在原奶周期波動中得以強化，隨著企業逐步去庫到位、上游相關各類減值隨著去化推進逐步收斂，企業經營狀況將持續向好。待原奶周期反轉、需求回暖甚至催化提價，板塊有望迎來業績與估值雙擊機會。花旗則指，原料奶價格的穩定與回升將使蒙牛等行業領導者獲取更多市場份額，從而推動蒙牛在2025年的收入回升。



同時，政策層面的支持也為乳業的回暖增添了信心。2月10日，國務院常務會議指，提振消費是重中之重，其中健康消費是重點之一。市場普遍認為，乳製品行業作為健康消費的重要組成部分，將受益於政策的鼓勵和支持。

熊麗萍：內地消費股非市場焦點 蒙牛估值不算特別便宜未宜追入

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地消費類股份走勢未見明顯改善，蒙牛也受內地經濟疲弱影響，雖然預期經濟會慢慢改善，但存貨仍是公司其中一個問題。儘管蒙牛今次業績差主要因一些商譽減值，惟即使撇除此等因素，蒙牛估值也不算特別便宜，當然若與過去比較，此類有如此品牌的零售股現時只有10幾倍市盈率，其實很便宜，但現時其他品牌的零售股估值同樣很便宜，相信它們暫時仍不會是市場焦點。除非蒙牛往後銷售大為改善，否則資金可能只借勢短暫炒作，而其股價今早也已升最多一成，不應再想追落後。

蒙牛乳業半日升10.61%收報17.3元，成交11.32億元。其他乳業相關股表現各異，現代牧業升2.94%報1.05元，中國飛鶴(06186)無升跌報5.49元，澳優(01717)升1.06%報1.91元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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