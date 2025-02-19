  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股

19/02/2025

　　《一本萬利》情人節前一日（13日），我和學生在西貢食海鮮和行山，當日港股早段飆升666點，下午2時過後倒跌788點，收市由升轉跌，早上殺淡友，下午殺好友，唔少短炒的人輸凸。當日和學生沉浸欣賞大自然風光，沒有進行任何買賣操作，錯過當天恒指最多666點的升幅，孰料次日（14日）卻迎來強勢高收805點，真可說是「人算不如天算」。

 

港股 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股

恒指這波升浪，有望升至25000點。

 

　　2022年10月到2023年1月短短3個多月，恒指從低位上衝逾8000點；2024年8月到2024年10月短短3個多月，恒指從低位上衝近7000點。由往績看，最新這波升浪，有望達到我今年的目標25000點，甚至不排除上試26000點。然而，從目前大升股票的集中度看，若要「大時代」重臨，還要其他股票追升。

 

　　「大時代」來臨時，通常是恒指成分股齊齊大漲，但今次恒指從1月中低位18671點，升至上周三（12日）的21857點，累計升幅1798點，其中1461點，即80%有多的貢獻，都是來自滙控(00005)、阿里(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、港交所(00388)、比亞迪(01211)、中芯(00981)這七隻股份。換言之，其餘76隻成分股，佔恒指升幅不到20%。幸好我持有頭五隻股份，不然便享受不到今次升浪。

 

　　上述股票中的幾隻科技股，當然是受益國產AI大模型DeepSeek帶動的估值重估，而大市單日成交有時高見3700億元，甚至4000億元，亦令港交所股價攀升。至於中芯，去年利潤近腰斬至僅4.93億美元（未審計），我認為並不匹配其市值，市盈率更是接近100倍。

 

港股 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股

 

　　從陰謀論的角度說，升幅集中、推升指數，背後極可能是莊家殺牛熊證的企圖；而從港股歷史走勢看，升幅不平均，往往意味升市短命。

 

　　下一步，大家應觀察升市的集中度會否擴散到更多股票。今個星期初，騰訊發力，美團(03690)、中移動(00941)及友邦(01299)等恒指權重股亦追落後。期望下星期三公布的《財政預算案》有好消息，帶動其他本地股份，特別是地產股追升。

 

　　恒指公司即將公布最新季度檢討結果，相關變動3月10日生效。我預計屆時滙控、阿里及騰訊的權重會有所降低，回落至8%上限，權重下調或帶來沽盤。此外，港股節節上升，但近期幾個交易日深港通卻錄淨賣出，也值得留意。

 

活道教育中心創辦人林本利

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

848

下跌

850

不變

479

無成交

476

恒生指數

22,944.24

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

124.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00016 新鴻基地產
  • 70.800
  • 08480 飛霓控股
  • 0.135
  • 00875 從玉智農
  • 0.540
  • 00489 東風集團股份
  • 4.420
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.340
股份推介
  • 01913 普拉達
  • 68.850
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 8.810
  • 目標︰$8.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.230
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.800
  • 目標︰$51.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 00005 滙豐控股
  • 88.400
  • 00700 騰訊控股
  • 497.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 49.450
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 8.120
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 90.750
  • 目標︰$93.70
  • 09987 百勝中國
  • 380.800
  • 目標︰$440.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/02/2025 17:10  《盤後部署》恒指緊張時刻連續六日淨流入，蒙牛獲唱好可吼位入手

19/02/2025 17:54  繼京東外賣後，美團宣布將為全職及穩定兼職騎手繳納社保

19/02/2025 17:10  《本港樓市》新地以6.02億元投得東涌住宅地，作價符預期

19/02/2025 16:12  恒指全日跌32點收報22944，恒生銀行績後領跌，滙控升1%

19/02/2025 13:17  的士業界取消3.5罷駛，向市民道歉，稱相信特首打擊白牌車承諾

19/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０３億元，買阿里沽美團

19/02/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】大行對百度季績反應各異，高盛升中興目標逾一成

19/02/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４５，一個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控業績勝預期增派息兼續回購，股價再破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財技觀察 | 蒙牛發重磅盈警仍照升一成 巨額商譽減值反而利好？新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱點解唔再做獵頭？行業供過於求被壓價，客戶拖數最終一樣要摺埋！
人氣文章

玩樂 What’s On

香港旅遊博覽會 2月20-23日舉行｜免費派2,000張漫遊數據卡、機場快綫單程票買二送一、即場報團勁減高達$28,000！持長者咭免費入場
人氣文章

一本萬利．林本利

港股大升，集中在幾隻恒指成分股
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

進口牛奶含激素嗎？7大安全產地讓你安心選擇！營養師分享3個步驟，教你輕鬆辨識包裝選擇正確的牛奶 1
人氣文章

Fly with Luna．夏月

走進藝術之都！巴黎羅浮宮必看三寶：米洛的維納斯、勝利女神、蒙娜麗莎
人氣文章

Fashion

日系女生都在戴！4個日本小眾首飾品牌推介：Soierie輕鬆搭配Y2K風格、PREEK氣質系輕珠寶，精緻設計為造型加分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名模猝死 │ 28歲巴西名模腹痛送院，搶救3日終告不治，醫院公開死因：感染1種女性病新文章
人氣文章
北歐式長者生活社區 從認知障礙者角度出發 提供有溫度的照顧新文章
人氣文章
血型 │ 血型決定患病風險？B型易患乙型肝炎？1種血型患胃癌風險最高 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/02/2025 19:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事19/02/2025
神州經脈 | 中國減持美債，螞蟻入局具身智能，70城樓價向好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美交鋒將螺旋升級，香港切勿內捲空轉

19/02/2025 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處