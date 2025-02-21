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美股 | 沃爾瑪業績預警，引發滯脹擔憂，道指跌逾450點

21/02/2025

美股 | 沃爾瑪業績預警，引發滯脹擔憂，道指跌逾450點

　　美股三大指數周四（20日）收市報跌，大型零售企業沃爾瑪，在公布低於市場預期的全年業績指引後大跌6%，市值蒸發逾540億美元，拖累道指承壓下跌。標普500指數亦從歷史高位回落。

 

　　道指收市跌450.94點，或1.01%，報44176.65點；標普500指數跌26.63點，或0.43%，報6117.52點；納指跌93.89點，或0.47%，報19962.36點。

 

　　沃爾瑪銷售放緩的預警，引發了對消費者支出停滯的擔憂。經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數增至21.9萬人，高於市場預期的21.5萬人；持續申領失業救濟人數則增加2.4萬人，至186.9萬人。

 

　　另外，據報美國國防部須削減未來五年的國防預算8%。為國防機構提供軟件和技術服務工程的Palantir跌逾5%，收報106.21美元。

 

　　中概股表現突出，那斯達克中國金龍指數收高1.6%，盤中一度上漲4.7%。阿里巴巴ADR上漲8.1%，嗶哩嗶哩ADR上漲8.8%。

 

美匯指數窄幅上落，日圓持續攀升

 

　　美匯指數維持於107.15附近水平。聯儲局最新公布的1月會議紀要顯示，由於特朗普的關稅政策有可能推高通脹，令聯儲局官員更傾向於維持利率不變，以觀察經濟情況的發展，為美元帶來一定支持。

 

　　日圓兌美元一度升1%，高見149.95，為2023年12月9日以來最高水平，因市場普遍預期日本央行將於今年再度加息。英鎊兌美元升約0.2%，報1.261。英國最新公布的通脹數據顯示，當地1月份消費者物價升幅快於預期，這或會影響英倫銀行在今年降息兩次的預期。

 

　　紐約期金升0.60%，報每盎司2953.61美元。金價再度攀升，並突破每盎司2950美元，刷新歷史高位。市場預期全球地緣政治和貿易緊張局勢加劇，將繼續推動金價上升。紐約期油升0.65%，報每桶72.57美元；布蘭特期油升0.72%，報每桶76.57美元。

 

撰文：經濟通國金組

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