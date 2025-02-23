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一周部署 | 港交所攜程新世界等放榜，中國科技股引起外資注意

23/02/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

外資關注中國科技股

 
　　WisdomTree Investments證券策略主管Jeff Weniger在社交平台中，將十家中國科企並稱為「Ternific 10」，和美股七雄「Magnificent 7」相對應，並認為「Ternific 10」有望挑戰美股七雄地位，一切有待時間證明。「Ternific 10」包括阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)、比亞迪(01211)、京東(09618)、網易(09999)、百度(09888)、吉利(00175)和中芯國際(00981)。


　　這樣的說法可能過於譁眾取寵，因為像網易、美團、京東這類平台企業，並沒有在AI、人形機械人、智慧駕駛等戰略科技領域投入太多，市值潛力僅體現在現有業務，百度除了搜尋引擎業務外其他領域優勢並不明顯，至於小米才剛涉足AI和新能源車行業，要技術超車還言之尚早。不過多家大行都在警告美股可能到達歷史峰值，中資科技股反而升勢凌厲，若外資FOMO心態持續，可能對沉悶多時的港股市場帶來活力。

 


新世界再發盈警


　　繼2024財年百億虧損之後，新世界發展(00017)周五晚再發盈警，預期截至去年底止6個月（2025財年上半年）持續經營業務錄股東應佔虧損約66億至68億元，新世界此前已經暴力下調了旗下物業的估值，結果在本財年上半年發展物業再錄得虧損約33億至35億元，投資物業亦錄得公平值虧損14億至16億元。虧損不止自然就幾乎不可能重啟派息，在盈警公告發布前，大行都普遍對新世界不抱樂觀，只能寄望於其去槓桿和資產出售計劃進展，另外也要關注新世界是否會有更多高層變動。

 


焦點業績：港交所、攜程


　　去年下半年IPO有復燃跡象，且日均成交刷新高，大行普遍看好港交所的業績。高盛和野村等多家大行對港交所的業績表示樂觀並上調目標價，花旗則將評級從「沽售」提升至「買入」，並上調目標價至370元，內地支持香港資本市場，，因為AI熱潮和IPO活動復甦對港交所有利，然而，摩根士丹利持較審慎態度，指出核心業務仍然疲弱，未來日均成交及新股集資仍要下跌，並下調目標價至370元。


　　攜程2024年第四季業績預測表現樂觀，因期內中國國內遊人次年增13%，出境旅遊人次年增50%，而攜程集團預計持續超越同業水平。中信里昂預計攜程第四季總收入將達123億人民幣，同比增長19.1%，受強勁旅遊需求支持。富瑞也預期攜程第四季總收入將按年增長19%，達123億元人民幣。

 


美強行推動俄烏停火


　　美國總統特朗普在上任前便自詡「和平使者」及推廣孤立主義，將俄烏停火當成其KPI的一環，烏克蘭總統澤連斯基和歐洲盟友都不能同意割地求和方案，然而特朗普一意孤行，歷史性恢復和俄羅斯當局會談，同時試圖貶低澤連斯基的代表性，以及將烏克蘭排除出談判範圍。特朗普的行為獲得一大批MAGA派的擁護，但無疑會觸怒傳統保守派，但現在能約束特朗普權力的力量已經不多了。

 

一周部署 | 港交所攜程新世界等放榜，中國科技股引起外資注意

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 港交所攜程新世界等放榜，中國科技股引起外資注意

 

李偉傑：下周恒指仲有上升空間？咩股份仲可追落後？
 

 

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