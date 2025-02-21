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港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效

21/02/2025

　　港交所(00388)宣布優化證券市場股份交收費結構，以提高市場效率及確保有關收費與交易金額更緊密掛勾。股票交收費結構將調整至與交易金額掛勾，於今年6月生效。該所將取消股份交收費的最低和最高收費限額；收費率調整為每筆交易0.42基點（0.0042%），而合資格交易所買賣產品（ETP）的莊家交易股份交收費率調整為0.20基點（0.0020%）。

 

港交所：取消股份交收費最低和最高收費限額，6月起生效

（資料圖片）

 

調整後收費與ETP莊家活動過去成本相若

 

　　港交所指，現行的股份交收費結構分別設有最低2元和最高100元的收費限額，令成交金額較低的交易需支付較高的收費率。為此，港交所將取消最低和最高費限額，並將收費率統一調整為每筆交易0.42基點（0.0042%）。新的費用結構旨在確保市場整體開支不會因而增加，平衡所有交易規模的費用成本。

 

　　此外，為交易所買賣產品（ETP）所提供的合資格莊家交易的股份交收費率亦會調整為0.20基點（0.0020%），並取消最低及最高費用。調整後的收費與ETP莊家活動過去的成本相若，以確保ETP市場繼續有充沛的流動性。

 

約77%市場交易將支付較低費用

 

　　根據港交所的數據，在新的收費結構下，2019-24年間約77%的市場交易將支付較低的費用。

 

　　港交所首席營運總監及集團首席財務總監劉碧茵表示，該所致力於為全球投資者提供一個活躍和高效的市場，很高興優化股份交收費結構，令有關收費更為清晰及一致，對不同成交金額的交易都更為公平，讓散戶和機構投資者更靈活地執行其交易策略。這次的調整亦是港交所增加證券市場深度及廣度的工作之一，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

 

　　新的收費結構已獲證監員會批准，待市場準備就緒後於2025年6月實施，並在收窄買賣價差的第一階段實施之前生效。在收窄股票買賣價差後，或會促成更多成交金額較小的交易，從而令投資者受益於新的費用結構。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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