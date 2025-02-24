開市Go | 美股急挫，中概股續強阿里升半成，國指科指換馬
24/02/2025
要聞盤點
1、美國最新消費者信心數據疲軟，引發投資者對經濟放緩和通脹持續上升的擔憂，美股周五遭拋售。道指收挫748點，為今年以來最大單日跌幅；納指挫438點。標普500指數收跌104。金龍中國指數升130點，阿里巴巴及拼多多齊升逾半成。日經期貨截至上午8時18分升99點。
2、美國密西根大學公布調查顯示，未來3至5年通脹預期升至3.5%，高於初值和市場預期，1年通脹預期維持4.3%。
3、彭博報道，美國要求墨西哥對中國進口商品徵收關稅，作為避免美國關稅的條件。
4、特朗普考慮徵收報復性關稅，應對多國對美國科技公司徵收數碼稅，措施或將很快公布。
5、消息指特朗普簽署指令，要求外國投資委員會限制中國企業投資美國若干戰略領域，港澳地區包括在內。
6、美國與烏克蘭仍討論礦產協議條款，財長貝森特稱經濟合作夥伴關係將惠及雙方。
7、歐央行委員德加洛稱，基準存款利率今年夏季或降至2厘水平。
8、恒指公司公布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持83隻，國企指數、科技指數、綜合指數等多項指數均有所調整。
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