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賭股業績｜金沙績後飆升，復派息利好股價？

24/02/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=wrqpfkssVRw

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2025 15:15
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