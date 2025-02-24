賭股業績｜金沙績後飆升，復派息利好股價？
24/02/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2025 15:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2025 15:15
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財政預算案 | 據報籃球博彩或「開綠燈」，料為庫房年增15億稅收
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