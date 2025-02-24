劉凱詩：國泰成為啟德體育園獨家始創旅遊合作夥伴

啟德體育園今日（24日）聯乘國泰航空(00293)舉行合作啟動禮。國泰顧客及商務總裁劉凱詩致辭時表示，國泰剛開始的故事是由啟德開始，由1946年開始，國泰航班在接下來的50多年於啟德機場升降無數的航班，亦接載了很多很多的客人。

（柳英傑攝）

她指出，今日國泰成為啟德體育園的獨家始創旅遊合作夥伴，正正建設由小小的航空公司，一直發展到今天成為一個知名的國際專屬旅遊品牌的里程碑。

至於國泰今年航點數目將會突破100個，她指出，集團作為香港最大的航空集團，將會繼續盡本分，將香港連接到世界各地，繼續打造香港成為一座全球領先的國際航空樞紐。

對於快將舉行的7人欖球賽，她續指，國泰作為主要的贊助商，集團由幾個月前已開始於世界各地推動該項盛事，相信在未來的幾個星期，將會有很多客人來到香港參與盛事。

莊澤基：啟德體育園已進行多次場地測試，為開幕禮做好準備

（柳英傑攝）

啟德體育園行政總裁莊澤基致辭時表示，啟德體育園與國泰航空有著長久的聯繫，公司很高興在啟德與國泰再次重聚。

他指出，啟德在100年前作為機場啟用，一直營運至1998年。國泰於1946年開始在啟德機場作為基地營運，直至1998年7月5日，最後一班由啟德機場往倫敦的航班起飛，多年間國泰一路走來，最終成為香港的旗艦承運人及主要貨運承運人。

他又指，啟德體育園在經歷了許多測試賽、壓力測試後，現在終於進入開幕周，公司將為本周六（1日）晚上舉行的盛大開幕禮做好準備。

撰文：經濟通採訪組

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