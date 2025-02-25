開市Go | 限投令發酵中概股地震，阿里ADR急挫，攜程放榜
25/02/2025
要聞盤點
1、美國總統特朗普簽署行政命令，限制中國在美國科技和能源等戰略領域的投資，中概股受壓下跌。道指收市報升339點；標普跌29點；納指跌237點。中國金龍指數創10月以來最大跌幅，跌418點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時05分漲135點。
2、「美國優先投資政策」限制美國養老基金及捐贈型基金投資中國高科技行業。瑞銀預計，政策或影響中國AI供應鏈及相關股份，料科網、數據中心等板塊受壓。
3、新華社報導，中國擬盡快審議出台民營經濟促進法，規定不得無法律依據罰款或向民營經濟組織收費。
4、美國總統特朗普表示，預計俄烏戰爭或於數周內結束，並稱美烏礦產協議有助重振烏克蘭經濟。
5、中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京通話，普京介紹俄美會談情況，習近平稱中俄關係具內生動力及戰略價值，不受第三方影響。
6、分析指中國國有大行出現負債荒，導致全市場資金承壓，據報上周大行單日資金融出量較去年日均降約三分之二，預計人民銀行將出手調節。
7、中國證監會主席吳清表示，資本市場將加大力度培育壯大科技領軍企業及鏈主型龍頭企業。
8、滙豐環球研究發表報告提出10項內地樓市見底跡象，包括新屋銷售按年增長、內地25城市樓價按月上升、價格預期重設等。
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