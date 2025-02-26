  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併

26/02/2025

銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併

 

　　中國銀河(06881)現價升19.3%，報8.92元，該股成交約2.05億股，涉資17.2億元。中金(03908)升15.9%，報15.78元。

 

　　據《路透》引述五位知情人士表示，中金公司將與同業中國銀河證券合併，這筆交易將締造出一家資產規模達1.4萬億元人民幣(折合約1930億美元)的券商巨頭，將一躍超過華泰證券(06886)成為中國第三大券商。

 

　　消息人士稱，該合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布；中金和銀河證券計劃通過換股方式進行合併。合併計劃仍需得到監管部門和股東的批准，目前尚不清楚擬議交易的財務細節。

 

　　現時，恒生指數報23893，升859點或升3.7%，主板成交近3036億元。國企指數報8836，升336點或升4%。恒生科技指數報5998，升299點或升5.3%。即月期指新報23882，升874點，低水11點。

 

第一上海升13%光證漲7%，受惠同業合併重磅傳聞

 

　　受傳中金和銀證合併，券商板塊齊上揚：第一上海(00227)升13.1%，報0.345元，招商證券(06099)升9.6%，報15.94元，光大證券(06178)升6.9%，報8.16元，國泰君安(02611)升6.6%，報12.3元。

【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08379

懶豬科技

0.227

異動股

00017

新世界發展

4.780

異動股

09869

海倫司

2.280

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08379 懶豬科技
  • 0.227
  • 00017 新世界發展
  • 4.780
  • 09869 海倫司
  • 2.280
  • 00941 中國移動
  • 79.000
  • 00980 聯華超市
  • 0.415
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.200
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 68.300
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 00388 香港交易所
  • 361.200
  • 00700 騰訊控股
  • 501.500
  • 00005 滙豐控股
  • 88.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.300
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 01651 津上機床中國
  • 19.300
  • 目標︰$23.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.840
  • 目標︰$22.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2025 17:01  《盤後部署》預算案重點提振港股飆750點，蜜雪影子首選茶百道

26/02/2025 16:15  恒指曾飆超900點，全日升753點收報23787，中字頭獲利

26/02/2025 16:43  信置(83)中期純利跌30.4%至18.2億元，息維持15仙

26/02/2025 15:51  【預算案】消息：長者乘車「兩元兩折」最遲明年9月實施

26/02/2025 15:50  《異動股》地產股普升新世界漲5%，研究部分商地改劃住宅地

26/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２２０億元，買阿里沽華虹

26/02/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】攜程績後被大行齊削目標，大摩上調內險股目標

26/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，兩個月至一年維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

預算迴響 | 預算案放寬物業印花稅，地產股可追落後？可揀買邊隻？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升幅擴大至800點，預算案提多項提振股市措施，券商股抽升新文章
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

「寓教於商」發展桌球運動，實現多贏局面
人氣文章

台灣熱話．姚超文

烏克蘭例子在前，綠營恐淪美棄子 1
人氣文章

影視娛樂

58歲王祖賢復出外貌「驚為天人」，不復當年勇被指醫美過火 網民認唔出：做乜扮佢？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

情人節急救大作戰！星級化妝師教化妝基本功：長備兩種美妝品！遮瑕膏點揀最適合自己？刮痧按摩點按最有效？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

未經打磨的美！比起拋光鑽石，原鑽石更顯獨一無二的粗獷美？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

「藝術三月」在哪兒：M+希克藏品，能解西九文化區的困局嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
骨癌 │ 14歲少女患骨癌，確診到離世僅11個月！生前分享治療歷程，堅強樂觀感動無數網民新文章
人氣文章
食水安全 │ 專家揭示隔夜水危險：5種水的健康危機新文章
人氣文章
阿燦廖偉雄自曝中風與痛風，分享自救法兩月病情顯著改善！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/02/2025
預算迴響 | 預算案放寬物業印花稅，地產股可追落後？可揀買邊隻？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

預算案 | 財政預算案2025懶人包

26/02/2025 15:16

2025-26年度財政預算案

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處