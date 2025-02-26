銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併

中國銀河(06881)現價升19.3%，報8.92元，該股成交約2.05億股，涉資17.2億元。中金(03908)升15.9%，報15.78元。

據《路透》引述五位知情人士表示，中金公司將與同業中國銀河證券合併，這筆交易將締造出一家資產規模達1.4萬億元人民幣(折合約1930億美元)的券商巨頭，將一躍超過華泰證券(06886)成為中國第三大券商。

消息人士稱，該合併計劃已於幾周前獲得中央批准，可能會在未來幾周內宣布；中金和銀河證券計劃通過換股方式進行合併。合併計劃仍需得到監管部門和股東的批准，目前尚不清楚擬議交易的財務細節。

現時，恒生指數報23893，升859點或升3.7%，主板成交近3036億元。國企指數報8836，升336點或升4%。恒生科技指數報5998，升299點或升5.3%。即月期指新報23882，升874點，低水11點。

第一上海升13%光證漲7%，受惠同業合併重磅傳聞

受傳中金和銀證合併，券商板塊齊上揚：第一上海(00227)升13.1%，報0.345元，招商證券(06099)升9.6%，報15.94元，光大證券(06178)升6.9%，報8.16元，國泰君安(02611)升6.6%，報12.3元。

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