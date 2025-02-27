特朗普擬對歐盟汽車加徵關稅，車股逆市造好可以點揀？

美國總統特朗普表示計劃對歐盟汽車徵收25%關稅，意味國產車相對歐盟汽車競爭力增加，汽車股受鼓舞，今早(27日)普遍逆市造好，其中蔚來(09866)曾飆逾一成。另外，2月首四周內地新能源車零售銷售按年增77%，亦令市場憧憬即將公布的月度銷售數據理想，其中比亞迪(01211)及理想汽車(02015)近日都獲大行上調目標價，或可看高一線，車股應如何選擇？

（蔚來網頁截圖）



特朗普稱將對歐盟徵收25%關稅 關稅將針對汽車等商品

法國總統馬克龍日前訪問白宮，游說美國總統特朗普聯手對華打貿易戰，不料他剛離開，特朗普即於昨日(26日)宣布，將對來自歐盟的產品徵收25%的關稅。

特朗普表示，關稅將針對汽車和其他商品，更多細節將在之後公布。他同時表示，他不會向烏克蘭提供超出「非常多」的安全保障，因為他會讓歐洲這樣做。消息指，歐盟將「堅定而立即」回應美國的關稅。

2月首四周中國新能源車零售銷售增77% 上周新能源車包攬轎車銷售榜前八

另方面，2025年2月第四周(2月17日至2月23日)全國轎車銷量排行榜前30名數據出爐。數據顯示，燃油轎車在這一周的表現較為平淡，在前十名中僅佔據兩個席位，而新能源車型則表現出色，包攬了榜單前八名。具體來看，比亞迪海鷗、吉利星願、特斯拉Model 3以及秦L DM等新能源車型均進入了前六名。相比之下，傳統燃油車僅有大眾朗逸和日產軒逸進入前十，兩者在該周的銷量均接近4000輛。此外，從第11名到第16名的車型同樣被新能源轎車佔據，包括秦PLUS DM、吉利熊貓以及奔騰小馬等，這些車型的銷量均超過3000輛。



而在2025年2月1日至23日期間，中國新能源乘用車零售銷售達44.5萬輛，較去年同期增長77%。儘管零售數量相比上月同期下降16%，但今年以來總體表現仍令人振奮，累計零售已達118.9萬輛，同比增加29%。在批發方面，新能源乘用車表現同樣強勁，在上述時期，批發數量達51.7萬輛，同比大增128%，環比則降19%。今年以來新能源乘用車累計批發數量已達140.6萬輛，同比增長52%。

TrendForce：全球新車銷量今年料升2.4% 中國市場份額達29%

市場研究機構TrendForce(集邦諮詢)發表最新報告，預計2025年全球新車銷量達到9060萬輛，同比增長2.4%。其中，中國市場以29%的份額佔據最大比例，其次是美國(18%)和西歐(15%)。中國新能源汽車銷量佔比預計在2025年達到50%，而智能汽車領域的競爭將顯著升級。中國市場的增長動力主要源於汽車以舊換新補助政策的延長及範圍擴大。儘管面臨較高的銷售基數，車企通過價格折扣和智能化功能競爭成為關鍵策略。比亞迪率先提出「智駕平權」戰略，將智能駕駛技術下放至7萬元級平價車型，推動智能化功能普及並加劇供應鏈競爭。

美國市場則面臨政策不確定性。美國計劃對所有進口汽車徵收25%關稅，對進入美國的所有鋼鐵和鋁徵收25%關稅，相關因素都將為美國新車銷售增添變數。若美國對進口墨西哥和加拿大商品徵收25%關稅，高漲的車價將促使消費者延後換車或轉向租賃或二手市場，預計2025年美國汽車銷量將從年增1%轉為年減3%。不過，最終的關稅條件、實行時間、降息速度、通脹趨勢、車廠應對與策略等，亦會影響新車銷量的預估值。

野村：比亞迪智駕系統提升競爭優勢 升目標價至496元

野村發表研報指，隨著比亞迪在汽車搭載天神之眼智能駕駛系統，相信中國電動車市場的領導者已進入汽車業進化的下一階段。雖然這將進一步提升比亞迪在市場發展步伐方面的競爭優勢，但集團今年在價格競爭方面會減低進取程度，從而減低利潤率壓力。



野村將比亞迪今明兩年的電動車出貨量預測上調9%及13%，分別至550萬和680萬輛，同時將營業額預測上調9%及10%。該行又將集團今年的毛利率和經營利潤率分別調升0.3個百分點，並預期在2023至26年間的收入和盈利年複合增長率分別為23%及28%，將目標價由375元上調至496元，維持「買入」評級。

中金看好理想在AI領域布局能力 升目標價至155元



中金公司指，理想汽車首發純電SUV i8相片釋放積極訊號，本次亮相有助緩解市場悲觀情緒，又因集團近期推出的OTA 7.0(高速智能駕駛)，看好其在AI領域布局的能力。基於其純電及AI業務的上行預期，將其港股目標價由128元上調21%至155元，維持「跑贏行業」評級。同時預計集團混動業務可維持盈利穩健增長，料20萬元人民幣以上的混動增速仍可超新能源市場平均增速，但亦需注意純電銷量及智能化進展或不及預期。

里昂稱，理想汽車發布旗下純電動車SUV車型i8的首張官方圖片，並採用與MEGA類似的「子彈頭」設計。i8的圖像比市場預期來得更早，緩和了市場對公司在BEV上延誤的憂慮，也展現了公司及時調整的能力。此外，特斯拉(Tesla)FSD導入中國，將進一步帶動智慧駕駛的趨勢，利好智慧駕駛能力領先的車廠。由於新車型的能見度較高，將理想港股目標價由115元升至140元，美股目標價由29.4美元升至36美元，均維持「跑贏大市」評級。



花旗表示，若理想汽車首款純電SUV i8性價比定位成功，料很可能由同業中，如德國豪華汽車品牌、蔚來和小鵬汽車(09868)搶佔潛在每年55萬輛汽車市場份額。若定位吸引，更估計i8每月銷量可達5000至8000輛。為反映理想i8及旗下其他純電動車潛在新型號應市因素，將其2025、2026年銷量預測稍為上調，惟考慮到激烈的競爭及純電動車業務快速增長，導致利潤下滑，將同期毛利率預測分別下調0.6、0.2個百分點至19.6%、19.5%，純利預測分別下調16%、1%至84.6億元及109.2億元人民幣，目標價則上調16%，美股由29.6美元升至34.3美元，港股由113.8港元升至131.9港元，維持「中性」評級。

林家亨：美對歐加徵關稅燃油車最受惠 吉利可候低吸納

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指蔚來升近一成並不合理，即使出口汽車數量大增仍難逃虧損，公司開業至今累計虧損逾千億元，比亞迪單計上年已賺300億元。惟比亞迪出口數量雖多，但只佔公司上年總銷量427萬架的幾個百分點，受惠不會太大，而公司在墨西哥設廠可能受美國掣肘，轉去巴西發展雙方也需時商討，尚幸已可於匈牙利建廠，今年應可成立，經匈牙利出口就可避開歐洲關稅；吉利出口大部分仍是燃油汽車，事實上，今時今日中國燃油車出口量仍遠大於新能源車，故燃油車反而最受惠。吉利可候低吸納，其股價於1月至2月有75%時間都跌穿保歷加通道中軸線，現時已升到頂線則不宜買入。

林家亨續指，理想汽車再推出純電動車i8，之前推出第一款純電動車MEGA已失敗，公司面對的挑戰屬技術層面，與消費者選擇無關，只要顏值及性價比高，會有很多消費者買，技術風險則要在買後若干年再看有沒有出事，才會被慢慢發現。而今次理想i8顏值過關，並有大六座位，但有機會與本身已有的六座位車有一定競爭，故未來銷量難說樂觀，加上公司第一次推純電動車失敗，消費者可能會先行觀望。另外，其爆款車L7及L6的所有盈利已被MEGA銷售欠佳侵蝕，預料將於3月公布的去年第四季盈利不會有太大驚喜，但應可保持2023年時的100億利潤。股價方面，它已升穿保歷加通道頂線，不宜再追入，2月頭曾跌穿底線低見85元，期間基本面沒任何改變。

新能源車股今早普遍造好，比亞迪半日升0.41%收報391.4元，蔚來升7.77%報37.45元，小鵬升3.73%報84.75元，零跑(09863)升3.06%報37.05元，惟理想倒跌0.62%報127.9元，小米(01810)則跌7.64%報52元。傳統車股亦普遍上升，吉利升4.02%報18.62元，長汽(02333)升4.7%報13.38元，東風(00489)升2.29%報4.46元，惟廣汽(02238)無升跌報3.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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