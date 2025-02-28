恒指跌幅擴大逾500點，特朗普額外再加徵中國一成關稅

美國總統特朗普反覆性格發作，最新表示將在2月初已經對中國商品加徵10%關稅的基礎上，再對中國進口商品額外徵收10%的關稅，3月4日起生效。港股盤中跌幅急速擴大，並跌超過500點，現跌522點或跌2.2%，報23195，主板成交逾785億元。科技指數報5664，跌216點或跌3.7%；國企指數報8530，跌203點或跌2.3%。

科技股集體回吐；阿里(09988)跌4.2%，報130元；美團(03690)跌3.4%，報167元；騰訊(00700)跌1.9%，報486元；京東集團(09618)跌1.8%，報164.2元。

AI股跟挫；第四範式(06682)跌5.7%，報43.1元；美圖公司(01357)跌8.8%，報4.85元；百度(09888)跌2.9%，報85.2元。

車股普遍受挫；理想汽車(02015)跌6.6%，報119.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.2%；吉利汽車(00175)跌5.9%，報17.86元。

A股同跌；上證綜合指數報3364，跌23點或跌0.7%，成交2419.8億元人民幣。深證成份指數報10792，跌135點或跌1.2%，成交3709億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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