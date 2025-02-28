港股 | 午市前瞻 | 恒指升浪或結束關注十天線 小米股價見頂毛利存隱憂

美國總統特朗普表示，在2月初已經對中國商品加徵10%關稅的基礎上，將對中國進口商品額外再徵收10%的關稅，並於3月4日起生效。恒生指數半日報23171，跌546點或2.3%，主板成交近1917億元。恒生中國企業指數報8520，跌214點或2.5%。恒生科技指數報5658，跌222點或3.8%。

（公司圖片）

曾永堅：是次升浪或告一段落，短期看十天線





外圍急颳淡風，恒指今日低開過百點後反覆向下，最多跌逾五百點，逼近十天線（約23167點）。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，相較於此前特朗普宣揚要對中國加徵六成關稅，是次美國對中國額外加徵一成關稅在市場的預期之內。今日恒指下跌是因為市場沒有預料到特朗普會如此迅速地加徵關稅，相關消息的放出時間和關稅落地的時間點都提前於市場預期。而且，投資者擔憂特朗普將會出台更多針對中國的制裁措施。他進一步指出，由DeepSeek橫空出世帶動的升浪很大可能將一段落，如果兩會的政策內容不符合市場預期，或引發進一步下跌。目前恒指最大的支持位仍在十天線，而且此位置是此次升浪的上升通道底部，若跌穿十天線，恒指將下望22000點，即是次升浪的0.382倍黃金比例。

小米股價已見頂，新車降價令毛利下行存在隱憂

小米(01810)集團旗下小米汽車Xiaomi SU7 Ultra在27日晚發布會上宣布正式上市，隨即在小米汽車APP開售。而據內媒報道，SU7 Ultra開售2小時大訂突破1萬台，提前達成全年銷售目標。小米早盤高開後倒跌，曾永堅指出，除了關注SU7 Ultra銷量外，還要留意到SU7 Ultra的定價是52.99萬元人民幣，較去年所定的81.49萬元人民幣預售價大幅降低28.5萬元人民幣。市場擔憂SU7 Ultra降價將進一步激化內地電動車市場價格戰，導致SU7 Ultra價格也將進一步面臨下行壓力。曾永堅表示，市場原本期望SU7 Ultra作為高端車種，將提高小米汽車的毛利率和平均售價，拓展小米在電動車領域產品布局。但當前大幅降價情況，使市場質疑小米汽車未來是否只能靠薄利多銷來維持增長，以及毛利率的上行空間。

曾永堅同時強調，市場從來不擔心小米汽車的銷量，以及短期內利用規模效應將汽車板塊扭虧為盈持，只是擔心小米汽車的毛利率及未來在智駕方面的突破。

對於小米的股價方面，曾永堅認為，小米股價累積升幅過高，預期市盈率達六十倍，已經提前反映了市場諸多正面預期與樂觀前景。目前小米股價已見頂，短期需關注十天線（約51元）。若失守，股價大概率步入調整周期。後續小米股價關鍵在於汽車的交付量、銷售表現，以及在智能駕駛方面有無新突破。

曾永堅提醒，小米去年前三季淨利潤雖有增長，但增幅有下降趨勢，投資者擔憂盈利增幅能否匹配當前大幅走前的估值。

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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