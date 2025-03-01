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美股收盤 | 美股三大指數收市報升，道指升逾600點

01/03/2025

　　《經濟通通訊社28日專訊》美股三大指數收市報升，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在會面期間，就俄烏戰爭問題發生爭論，據報兩國未有按計劃簽署礦產協議。

 

　　道指收市報升601.41點，或1.39%，報43840.91點；標普500指數升92.93點，或1.59%，報5954.50點；納指升302.86點，或1.63%，報18847.28點。

 

　　若按月計算，三大指數於2月均錄得跌幅，道指累計下跌1.58%，標普500指數跌1.43%，納指跌近4%。

 

　　美國1月核心個人消費支出物價指數(PCE)按年升2.6%，符合市場預期，前值為上升2.8%。美國商務部公布的數據顯示，商品貿易逆差擴大25.6%，至1533億美元，創下紀錄新高，主要因進口貨品趕在總統特朗普實施關稅之前付運而激增。

 

美股收盤 | 美股三大指數收市報升，道指升逾600點

美國1月核心個人消費支出物價指數(PCE)升幅符市場預期，美股三大指數升逾1%。(iStock)

 

　　英偉達(US.NVDA)繼昨日大跌逾8%後，今日收市回升近4%；特斯拉(US.TSLA)收市升3.9%。中概股普遍下跌，小鵬汽車(US.XPEV)和理想汽車(US.LI)跌逾3%，阿里巴巴(US.BABA)跌約3%。

 

　　比特幣日內跌幅收窄，此前一度跌至8萬美元以下，比特幣重新升上84000美元。美股比特幣概念股向上，MARA Holdings(US.MARA)及Strategy(US.MSTR)升逾6%；Coinbase(US.COIN)升逾3%。

 

　　微軟(US.MSFT)宣布將於5月5日結束Skype通訊軟件服務，正鼓勵現有Skype用戶遷移至其免費應用程式Teams。

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