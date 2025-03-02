港股 | 蕭猷華：港股有調整，宜趁低吸納

《套期保值》特朗普上周表示，由3月4日起，將對從中國進口的美國商品，額外徵收10%關稅，這將與2月初徵收的10%關稅疊加，累計20%。消息拖累恒生指數上周五（2月28日）出現調整，低見22798點，失守10天平均線。

美國政府的關稅政策，筆者早前提及過，對A股、港股影響有限。回看1月，特朗普正式上任美國總統後，隨即宣布對內地施加10%關稅，儘管市場早期出現短暫下跌，但恒指在整個2月份卻累積上升了2716點，顯示出市場的韌性。

恒指向上趨勢沒變，料初步22800點有支持。(Shutterstock)

特朗普關稅政策其實是一種脅迫手段，旨在透過這種方式，增加美國貿易稅收，迫使內地盡快商討與美國的貿易協議，並希望中國企業加大對美國的投資。另一方面，中國將舉行全國兩會，筆者估計習近平主席與特朗普或於兩會後，舉行貿易協議的會談，習特會有望成為利好股市的催化劑，因為任何有助緩解貿易緊張關係的舉措，將對股市產生積極影響。

上周六（1日）美國財長貝森特指，墨西哥擬向中國徵收與美國相等的關稅，恒指上周五已經回落776點，至22941點，短線料續有調整，初步22800點有支持，若下試20天平均線22200點也不為奇。此外，港股向上趨勢沒變，流動性仍然正面，出現調整也屬正常回吐。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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