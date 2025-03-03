蜜雪集團(2097)收高43%，每手賺8750元

蜜雪集團(02097)今日首掛，全日收報290元，較招股價202.5元高出43.2%，一手100股計，不考慮交易費用，每手帳面賺8750元。股份全日成交1606萬股，涉資43.34億元，盤中最高見298元，每手帳面最多賺9550。

蜜雪公布香港公開發售部分超額認購5257.21倍，凍資額接近1.82萬億元。約26.549萬人申請中，9.38萬人申請一手100股H股，僅7504人獲配股份，分配率8%，需申請30萬股方穩獲一手。「頂頭槌飛」認購85.3萬股，共有4597人申請，每人各獲分配200股H股外，其中2807人額外獲100股H股，分配比率0.03%。

香港公開發售部分觸發回補機制，發售股份數量上升至853萬股，佔發售股份總數50%。至於國際發售部分超額認購約34.23倍，該集團招股集資34.55億元。

蜜雪集團上周五（2月28日）暗盤升逾兩成，幅度介乎23.5%至26.9%，報250至257元，仍較為今日收市價低。

撰文：經濟通市場組

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