新能源車股｜比亞迪配股抽水，其他車企或仿傚？
04/03/2025
嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 17:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 17:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2025 16:40
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