滙豐︰中國房地產已觸底，香港需關注新世界潛在影響

滙豐環球研究發表研究報告指，中國房地產經歷三年動盪的住房危機後，投資者對實體市場的復甦重拾信心，並對房地產股轉為更積極的看法，但香港房地產仍需關注新世界發展(00017)的潛在影響，對香港樓市仍持謹慎態度。

市場認為中國住房市場已觸底

報告指出，中國房地產實體住房市場顯著且持續改善，遠超市場的基本假設。該行認為投資者尚未充分布局，這為進一步上行提供了空間。許多客戶表示，房地產股曾是他們AI/科技頭寸的主要資金來源，但現在情況已逆轉。與之前的反彈不同，新加坡客戶認為此次房地產行業的表現將更具可持續性。

投資者普遍認為今年的關鍵是正確判斷中國市場。如果中國的復甦進一步增強，特別是住房市場復甦，香港的股市和房地產市場應會相應受益。該行指出，市場已達成共識，認為中國住房市場已觸底，比預期的更為樂觀。

偏好華潤置地、龍湖

對於中國市場，該行仍偏好華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)和貝殼(02423)，因其盈利韌性強、執行能力出色，且2025年住房市場拐點可能帶來盈利改善。同時亦看好龍湖集團(00960)，作為市場風險偏好上升的主要受益者。

偏好嘉里建設、新地

至於香港房地產市場方面，投資者的主要興趣集中在香港置地、領展房產基金(00823)、嘉里建設(00683)和新鴻基地產(00016)。雖然投資者同意住房市場已基本觸底，但他們擔心新世界發展去槓桿進展可能引發的連鎖反應。該行看好新鴻基地產和嘉里建設，因其盈利增長恢復。

撰文：經濟通採訪組

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