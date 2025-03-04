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OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？

04/03/2025

　　石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)宣布，會按計劃於4月增加石油產量，每日產量料增加13.8萬桶，OPEC+增產消息令人意外，引發國際油價昨日(3日)下跌2%，觸及去年12月初以來最低。而投資者擔心美國關稅可能會損害全球經濟增長和石油需求，亦影響油價表現。「三桶油」今日(4日)齊隨油價下跌，同創逾一個月新低，其中中海油(00883)及中石油(00857)都跌逾2%。雖然路透最新調查顯示，分析師普遍認為充足供應將抑制油價上漲，但對油價預期基本保持穩定，料布蘭特原油今年平均價約為74美元，紐約期油平均價約70美元。油股近期表現落後大市，可否趁低吸納？

 

OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？

（Shutterstock）

 

OPEC+按計劃4月增產　每日產量增近14萬桶

 

　　俄羅斯等8個上一輪減產的OPEC+成員國昨日召開視像會議，同意如期執行4月的增產計劃。路透社預計每日產量的增幅為13.8萬桶。OPEC+發聲明表示，該組織逐步增產，會因應市場情況暫停或逆轉增產安排，可透過調整產量的靈活性支持石油市場穩定。受消息影響，紐約期油昨跌2%收報每桶68.37美元，倫敦布蘭特期油跌1.6%收報每桶71.62美元。

 

　　OPEC+自2022年以來達成減產協議，每日產量累計減585萬桶，約佔全球供應量5.7%，這項減產是通過一系列措施逐步落實，旨在支撐市場穩定。去年12月，OPEC+決定將最新一輪220萬桶/日的減產協議延長至2025年第一季，並將增產計劃推遲至4月。

 

觀望美國對伊朗俄羅斯等制裁政策　美對華關稅或削石油需求

 

　　近期油價在每桶70至82美元區間震盪，市場正觀望美國對主要產油國伊朗、俄羅斯、委內瑞拉的制裁政策，且美國對中國的關稅政策可能削弱石油需求。美國特朗普政府近期重申要求OPEC降低油價，此前由於前總統拜登對俄羅斯實施新一輪制裁，油價曾在1月突破每桶82美元的多月高點。然而，隨着市場對特朗普可能促成俄烏和談，從而增加俄羅斯石油供應的預期升溫，油價回落。但與此同時，特朗普政府計劃將伊朗原油出口降至零，並在上周取消了雪佛龍(CVX.US)在委內瑞拉的經營許可，這些因素阻止了油價的進一步下跌。

 

　　路透社引述OPEC+消息人士指，上述多重利好和利淡因素結合，導致4月的決策變得很複雜，特朗普的全球關稅計劃也可能進一步增加市場的不確定性，影響原油需求前景。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，原油正受到多方面的圍攻，很容易受到最新的利淡消息或經濟數據的影響，他提到利淡油價的因素包括OPEC+的決定、美國製造業數據、俄烏和談以及美國關稅。

 

分析師：供應充足限制價格上漲　制裁與地緣政治影響有限

 

　　路透最新調查顯示，分析師們普遍認為充足的供應將抑制油價上漲。儘管美國對伊朗和俄羅斯實施新制裁，且俄烏和談可能帶來短期波動，但市場整體預期供應過剩，油價上漲空間有限。根據路透調查，41位經濟學家和分析師預測，2025年布蘭特原油平均價格為每桶74.63美元，略高於1月預測的74.57美元；紐約期油平均價格為每桶70.66美元，前次預測為70.40美元。這表明市場對油價的預期基本保持穩定。

 

　　滙豐銀行歐洲石油和天然氣研究主管Kim Fustier指，除非供應受到嚴重破壞，否則OPEC+龐大的備用產能將限制油價上漲，例如2024年10月伊朗和以色列緊張局勢期間，油價並未大幅上漲，正是因為供應充足。漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus De La Rubia表示，市場預期供應過剩，油價可能會進一步下跌，而俄烏和談可能在短期內壓低油價，但長期影響有限。Stratas Advisors公司總裁John Paisie指，和平協議消息可能將布蘭特油價推向70美元，但市場很快會意識到對石油產量的影響有限，價格將反彈。

 

溫鋼城：料紐油短期於60至80美元上落　三桶油非當炒宜候低吸

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，現時油股不是市場焦點，市場資金以炒作科技股為主，儘管今日電動車股因比亞迪(01211)配股回落，市場似乎仍會炒作與科技關係較大的股份，手機設備股也曾升過一輪，至於高息股特別是「中特估」股份，之前因內地要整頓科技股，才令其受益「國進民退」，但自從早前國家主席習近平見完馬雲等一班以科企為主的民企老闆後，國企股走勢就轉弱，股價未必會跌很多，但投資價值僅體現在收息，若想有較佳回報仍要吼那幾隻科技股，而不是吼油股。

 

　　溫鋼城預料油股短期以上落市為主，其中中海油近期較多時間橫行，16.7元為關鍵平台位，若守得住問題不大，但250天線之前也已明顯失守，短期難望有好表現，希望靠著股息高等條件能守住16.7元，否則下跌空間可能很大。中石油短期走勢也類似，約5.3元為此前平台位，理論上會有較佳支持，而上面阻力位約為6.4元。中石化(00386)則更趨向橫行，若失守4元，要看能否守住之前頭肩底約3.8元。三隻油股都最好跌至上述低位才吸納，始終大市看似想調整，若想穩陣些也可分段吸納。

 

　　溫鋼城又補充指，油價跌至現價橫行機會較大，其中紐約期油未來一季料於60美元有頗大支持，80美元會有些阻力。至於今次OPEC+增產對油價無疑會構成壓力，油價走勢主要看供求，若供應增加，油價即使不再跌，要再升也較難。事實上，隨著供應增加，各產油國之間也要爭生意，油價受壓很正常，但未必會大跌，因現時經濟未算很差，更有些復甦苗頭，例如內地最近公布的PMI也見改善，即使美國經濟開始轉差，也可互為抵銷，支持原油需求。

 

　　中海油今日跌2.35%收報17.44元，中石油跌2.23%報5.69元，中石化跌0.73%報4.08元。

 

OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？

 

OPEC+如期增產油價創3個月低，三桶油齊下挫可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃偉豪分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股及港股大市，立即重溫


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