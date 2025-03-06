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AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？

06/03/2025

　　《然之有物》DeepSeek近期熱爆全球，當中與ChatGPT的國際象棋世紀大戰更為人津津樂道。其實隨著近年科技迅速發展，人工智能(AI)在不同行業、不同場景都得到廣泛應用。AI在為人類帶來更多便利的同時，也引發了AI會否取代各行各業職場人的討論。

 

　　作為核數師，最關心的問題當然是核數師會否被AI取代。此問題在業界也有不同聲音，當不少業界人士均表示憂慮之時，筆者對此相對樂觀。為甚麼筆者認為核數師不會被AI所取代？

 

　　作為保證企業財務報表質量的主要把關者，核數師的角色是不容易被取代的，但筆者認為核數行業的生態將產生變化。其實隨著科技的不斷發展，核數行業無可避免要跟隨時代的步伐作出相應的改變，無論是行業需要的人才類型以及行業的工作方式，甚至是側重點，都將發生重大變化。可以預見，核數行業未來需要更多熟悉科技的專業人才，因為核數行業將引入大量先進技術。另外，核數的方法及側重點也將有所改變。核數過程中大量重複、繁瑣的工作，將被自動化所取代，而核數師的大部分精力將放在運用專業判斷上。隨著企業將更多信息技術引入到記帳及財務匯報流程，核數師將需要更加關注內控測試和信息安全等方面。

 

AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？

有AI幫手處理重複繁瑣的數字工作，核數師可將大部分精力放在專業判斷上。(Shutterstock)

 

　　既然核數行業被科技改變是大勢所趨，筆者認為核數師應繼續以積極的態度面對。與其抗拒科技，不如擁抱科技，與科技共存。要做到與科技共存，我們就必須拋棄傳統思維，以全新面貌應對挑戰。筆者認為核數不應再被定義為簡單的合規檢查，相反在核數的過程中，核數師可以發掘很多能為企業創造價值的元素，而只有這樣才能滿足客戶對核數師與日俱增的要求，也是核數師不被AI取代的關鍵所在。

 

　　其實要將科技更有效融入到核數之中，首先要想清楚如何形成與AI之間的優勢互補。AI的優勢在於更擅長收集及處理海量的數據，可以幫助核數師更高效地完成資料搜集工作，使核數師有更多時間和精力發掘企業業務流程中的難點痛點，從而提出更精闢、更切合企業實際需要的見解，以協助企業提升營運效率及把控風險。當然，要做到這點，核數師必須先裝備自己，在技能上做到與時並進，而熟悉新科技將會成為大趨勢。根據筆者的觀察，近年不少從業者除了考取傳統的會計師資格外，還考取了與信息技術相關的專業資格，例如註冊信息系統審計師(CISA)，而這正好與行業的大趨勢不謀而合。

 

　　筆者認為核數行業未來將會挑戰與機遇並存，而業界人士應重新思考怎樣重塑核數行業，將挑戰轉化為機遇。核數行業勢將迎來變革，但唯一不變的是核數師必須維持對質量的追求，維持公眾對我們的信任。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

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