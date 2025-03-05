長和 | 擬售非中國港口資產套現1482億，憧憬派特息股價飆逾兩成，大行看法正面，要止賺定高追？

長和(00001)深宵突公布擬出售中國以外的港口資產，包括最近捲入爭議的巴拿馬港口，為集團歷年最大出售資產項目，料套現逾190億美元(約1482億港元)。市場對有關消息反應正面，長和股價今早(4日)急彈逾兩成高見48.2元。大行看法普遍正面，指若交易成事，長和會變為淨現金水平，股東可能會獲派特別股息，其中中信里昂給予目標價61元，現價可否追入？

（和記港口網頁截圖）

擬出售和記港口大部分資產 涉及巴拿馬港口公司九成股權



長和公布，與貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(以下合稱貝萊德-TiL財團)就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價142.12億美元(折合約1108.54億港元)。長和聯席董事總經理陸法蘭表示，預計此交易將帶來超過190億美元(約1482億港元)的現金款項。雙方按基本條款為基準磋商，並落實最終文件，相關文件將在4月2日或之前簽訂。



和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。交易完成意味著長和不再於和記港口持有任何權益，但集團強調，出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。長和特別指出，貝萊德-TiL財團原則性同意收購和記港口在Panama Ports Company的90%權益。該公司擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托弗之港口。

陸法蘭：交易純商業性質 與巴拿馬港口政治新聞完全無關



陸法蘭表示，交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，而該項交易是迅速、低調而又具競爭性過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書。

（圖右為陸法蘭）



早於1997年香港回歸前夕，和黃已得到巴拿馬運河兩端港口25年經營權，至2021年又將有關合約延長至2047年。美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河，而巴拿馬總統穆利諾2月初與美國國務卿魯比奧會面後，宣布不再續簽有關「一帶一路」倡議，同時傳出消息指巴拿馬尋求妥協，考慮是否取消和記港口的巴拿馬港口經營權。

中信里昂：交易所得款項有驚喜料回饋股東 予目標價61元

中信里昂發表研報指，對長和售和記港口股權預期交易所得款項感驚喜，予目標價61港元，評級「優於大市」。長和預計，此交易將帶來超過190億美元(約1482億港元)的現金款項，該筆款項較其估算的非上市港口估值高出43%，直接提升公司今年每股資產淨值13%；出售事項企業價值倍數13倍，較行業平均估值10倍為高。



此外，該行稱，一旦出售事項確定，長和綜合資產負債表亦將轉錄淨現金，因此在此筆款項中回饋股東亦屬合理。整體而言，出售不僅能增加資產淨值，對股價亦有正面影響。

大摩：股東或獲派特別息 消除巴拿馬港口不確定因素



摩根士丹利則指，以2023年報計算，長和的港口資產值為126億美元，並有40億美元負債，故長和是次出售港口資產的價格較資產價值存在溢價，而長和回籠190億美元現金後，公司會變為淨現金狀態，長和股東可能會獲派特別股息。

大摩又指，該行對長和港口的資產估值約110億美元，即使折讓五成，交易所創造的資產值約40億美元，交易對長和股東來說是增值，同時出售港口資產後，可消除今年以來一直困擾長和股價的巴拿馬港口不確定因素。

瑞銀：有充足靈活性再投資及回購 花旗：將提升價值降低淨負債率



瑞銀認為，倘交易如期落實，對長和股價來說是非常正面的因素，因長和目前估值僅相當於市帳率0.23倍，至於股價上升空間有多大，則取決於長和回饋股東的程度，相信要等待管理層的回應。而參考長和於2020至2022年以100億歐元出售歐洲電訊鐵塔資產的經驗，當年套現約86億歐元，大部分的回籠現金(56億歐元)用於償還債務，1.4億歐元(約12億港元)用於回購。另截至去年6月底，長和淨負債約1380億元或177億美元，故是次交易套現190億美元後，長和會變回淨現金公司，給予公司充足的靈活性再投資其他業務，以及進行股份回購，予目標價43元，評級「中性」。

花旗稱，估計長和持有80%權益的港口資產(不包括和記港口信託以及香港和內地港口)的企業價值為978億港元(約126億美元)。這遠低於公告中披露的100%企業價值227.65億美元。若按初步基本條款完成交易，此處置將顯著提升長和的價值。若完成出售，估計長和2025年的EBITDA將減少約10%。截至2024年6月底，長和的總債務為2780.17億港元。預計若將潛在190億美元銷售收益的一部分用於償債，淨負債率可能降至20%以下，予目標價56.8元，評級「買入」。

摩通：為投資者帶來驚喜 惟近年出售資產未有派特息

摩通表示，長和突然宣布計劃出售中國以外的港口資產，為投資者帶來驚喜。估計相關資產佔集團整體除息、稅、折舊及攤銷前盈利約13%，以及令港口業務貢獻由15%大減至僅1%。雖然管理層未有披露出售資產所得款項的用途，但估計將用於基建業務分部，因集團近年在基建方面進行較多併購，另相信投資者會期望部分款項將用於加大回購力度，以及派發特別股息。

不過，摩通指，回顧集團近年出售資產的經驗，未有派發特別息的做法，而上一次派發特別息已經要追溯到1999年出售電訊資產，參考當年經驗，估計潛在特別息金額約相當於出售所得10%至20%，即總值約110億至220億港元，意味全年股息率在現時約6厘的基礎上，再額外增加7厘至14厘，又預期股價反應正面。

熊麗萍：出售港口正確 惟不宜博派特息及博有新動作高追

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，長和今次出售港口不會完全與政治無關，除因特朗普施壓，相信亦與現時環球經濟發展趨勢有關，現已是區域性經濟且正在放慢，對港口需求或部署已有改變，即使往後經濟及貿易環境好轉，全球經濟架構仍會有改變，對現有港口部署未必再適用，就算繼續看好港口業務，可能也要有不同地區、國家及位置等新部署。因此，除了政治因素，從經濟及港口發展來看，長和今次行動正確，甚至可說現在才出售已遲了些。

熊麗萍續指，現在大家可能已不再理會長和為何出售港口，只注視其取回那千幾億元會怎樣用，其中一個關注點是會否派特別息，跟著再看公司有否新部署，相信派特別息機會很大，只是派多少的問題，現時股價也正在反映。其實，今次公司套現千幾億元銀碼很大，而在出售完成後，其將來業務及整體收入確會少了一部分，故套現所得除部分用於派息外，跟著公司找到甚麼新投資也很重要，若套現後沒特別投資，將來收入及盈利增長就會放慢。總之，短線大家只博其派特別息，但現在才高追有保留，因要博其慷慨派息及往後再有新動作，有貨則可繼續留意到時有甚麼公布。

長和半日升21.22%收報46.85元，成交37.79億元。同系長實(01113)則升4.76%%報35.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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