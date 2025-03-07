  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股 | 關稅戰懸而未決，標普500一度跌破兩百日移動均線

07/03/2025

美股 | 關稅戰懸而未決，標普500一度跌破兩百日移動均線

 

　　美國總統特朗普發動的關稅戰懸而未決，加劇國內金融市場動盪，美股三大指數周四（6日）收市報跌，納指跌近500點，進入調整區間，標普500指數自2023年以來首次跌破200日移動平均線，道指亦提逾400點。特朗普隨後宣布押後對墨、加兩國關稅。

 

　　道指收市跌427.51點，或0.99%，報42579.08點；標普500指數跌104.11點，或1.78%，報5738.52點；納指跌483.48點，或2.61%，報18069.26點。

 

阿里巴巴發布最新的推理模型

 

　　科技股普遍下跌，在阿里巴巴發布最新的推理模型後，美國晶片股承壓。美滿科技公布業績後大跌逾19%，英偉達跌5.7%，AMD跌2.7%，微軟跌逾1%，Meta Platforms跌4.4%。

 

　　以科技股為主的納斯達克100指數下跌2.8%，徘徊在回調區間附近。投資者還接獲了一系列悲觀的數據，包括持續申領失業救濟人數高於預期，美國貿易逆差擴大，裁員人數激增。

 

美匯指數連跌4日，日圓升至5個月高位

 

　　美匯指數連續4日下跌，一度失守104水平，低見103.74，創4個月新低，日內跌0.11%，報104.158。美元疲軟主要因為市場擔憂美國關稅政策，將會令進口商成本上升，通脹壓力隨之攀升。

 

　　日本央行加息預期持續發酵，美元兌日圓下跌1%，至147.35，為10月8日以來最低。日本10年期國債孳息率近16年來首次升至1.5%，30年期國債孳息率升至2.51%。

 

　　歐元兌美元在歐洲央行減息0.25厘後靠穩，曾升至1.085以上，創4個月新高。歐洲央行通過減息釋放寬鬆信號，市場對年內進一步減息的預期則從50個點子收窄至41個點子。

 

　　紐約期金微跌0.04%，報每盎司2922.22美元。關稅風險尚未完全解除，部分投資者依然轉投黃金等避險資產。紐約期油微升0.27%，報每桶66.49美元；布蘭特期油升0.40%，報每桶69.58美元。

 

撰文：經濟通國金組

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00187

京城機電股份

4.020

異動股

01159

智數科技集團

0.475

異動股

01870

益美國際控股

0.131

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00187 京城機電股份
  • 4.040
  • 01159 智數科技集團
  • 0.475
  • 01870 益美國際控股
  • 0.131
  • 01378 中國宏橋
  • 14.880
  • 03868 信義能源
  • 1.000
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.050
  • 目標︰$64.00
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.380
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 492.800
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.350
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 137.900
  • 00001 長和
  • 50.100
  • 00700 騰訊控股
  • 532.500
  • 00388 香港交易所
  • 359.200
  • 00005 滙豐控股
  • 88.400
報章貼士
  • 09999 網易－Ｓ
  • 162.200
  • 目標︰--
  • 00778 置富產業信託
  • 4.330
  • 目標︰$4.70
  • 00083 信和置業
  • 7.930
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/03/2025 09:53  《異動股》比特幣遭摩通唱淡今早急跌，現貨ETF挫約4%

07/03/2025 09:39  《異動股》港鐵跌2%，去年純利翻倍至158億元，末期息89仙

07/03/2025 09:23  中概回吐恒指低開187點報24182，京東系績後低開

07/03/2025 09:00  《盤前攻略》貿赤裁員夾擊美股三指全線挫，中概見喘恒指料回吐

07/03/2025 08:23  【開市Ｇｏ】美加墨貿戰降溫，京東績優，百濟神州遭高瓴大手套現

07/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒３億元，買快手沽盈富基金

07/03/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】京東績勝預期獲多行升目標，富瑞升本地銀行股目標

07/03/2025 09:43  《財資快訊》美電升報７﹒７７４１，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

百濟神州(6160)遭高瓴高位減持逾2%，預計套現50億元新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 京東上季經調整淨利潤按年增逾34%，收入升13%，均勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 關稅戰懸而未決，標普500一度跌破兩百日移動均線新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門逾百年老街市：周邊地道食檔掃街，牛心麵．生滾粥．手工湯丸
人氣文章

影視娛樂

《破‧地獄》原聲黑膠熱賣！許冠文醉心南音，苦練二胡自彈自唱超渡先人歌曲
人氣文章

容我世說．張翠容

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

四大名廚帶來東京米芝蓮星級滋味，發酵大白菜卷、金黃椎茸批、西班牙金絲龍蝦燴飯，八手聯乘獻技盡顯星廚功架
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

全球男士長度排行榜！蘇丹世界最長達平均17.95cm超誇張？香港排第幾？增大手術或致變形未必Work？調查：9成女性不在意長度
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天祛濕湯：內外濕夾擊特別累？補血健脾祛濕，推介五指毛桃雲苓白朮雞腳湯
人氣文章
隱世醫院免費照CT、MRI全港最快，輪候期短至3個月，助早日斷症
人氣文章
痛症│ 56歲馬德鐘自爆患強直性脊椎炎數十年，曾背脊僵硬痛到Call白車
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 10:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 10:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/03/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/03/2025
百濟神州(6160)遭高瓴高位減持逾2%，預計套現50億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處