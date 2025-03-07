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百濟神州(6160)遭高瓴高位減持逾2%，預計套現50億元

07/03/2025

百濟神州(6160)遭高瓴高位減持逾2%，預計套現50億元

 

　　百濟神州(06160)(滬:688235)公布，獲告知股東HHLR Fund, L.P. 其聯屬實體於本周一（3日）至本周二（4日）通過大宗交易方式合計減持境外流通股共3224萬股，佔2.31%股權，權益變動不觸及要約收購。

 

　　HHLR是內地知名投資管理公司高瓴集團的基金管理平台，過去一直聚焦中概股投資，百濟神州是其重倉股，從2014年的百濟神州A輪投資開始，一直到其完成香港IPO，高瓴參與和支持百濟神州合共七輪融資。從港股股價表現來看，百濟神州於上周五（2月28日）高見174.8元，創下近年新高，之後急速回吐，周二低至144.5元，高瓴套現金額介乎53.74億元至46.59億元之間。

 

　　百濟神州指，權益變動後，HHLR Fund, L.P. 及其聯屬實體持有公司股份數量從約1.25億股減少至約9280萬股，所持股份佔股權比例從8.97%減少至6.66%。無控股股東、無實際控制人的狀態未發生變化。

 

撰文：經濟通市場組

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