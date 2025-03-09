港股 | 蕭猷華：東升西降效應，恒指上望25000點

港股牛氣沖天，中港市場一枝獨秀，繼續呈現「東升西降」格局，恒指創下3年高位，受內地政策消息驅動。中國十四屆人大三次會議，公布多項刺激經濟措施，包括擬安排地方政府專項債券4.4萬億元（人民幣．下同），擬發行1.3萬億元超長期特別國債，擬發行5000億元特別國債，擬安排3000億元超長期特別國債用於支持消費、以舊換新；此外，全年經濟增長目標為5%左右，同時中央首次把「穩住樓市股市」寫進報告總體要求，對A股港股打下強心針。

外圍方面，特朗普關稅政策彈出彈入，上周二（4日）落實加徵墨西哥、加拿大25%關稅後，上周四（6日）突然暫緩汽車入口關稅，為期一個月。正如筆者多次提及，特朗普關稅戰對A股港股影響有限。另一邊廂，美國剛公布最新就業數據，2月非農職位增加15.1萬份，失業率上升0.1個百分點至4.1%，利率期貨預期，美國聯儲局6月減息0.25厘的機會超過85%，全年減息三次的機會回升至65%。

港股近日牛氣沖天，創出3年高位。（資料圖片）

總括而言，港股氣勢如虹，因市場擔心特朗普政策拖累美國經濟，反觀中央宏觀政策發力，企業業績強勁，科技股估值提升，吸引外資流入，導致東升西降效應，港股大漲小回趨勢料持續，上望25000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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