陳翊庭︰港股今年日均成交額超2000億，「遺址論」不攻自破

港交所(00388)行政總裁陳翊庭在電台節目表示，去年本港共有71間公司新上市，融資額達880億元，較2023年增加約9成。由年初至3月，已有11宗新股上市，同時有百多間公司排隊上市，而港股成交額在過去一年亦有很大進步，由2023年平均每日成交金額大約1000億元，升至去年的1320億元，而在今年暫時已突破2000億元。

港股日均成交破二千億，「遺址論」不攻自破

對於曾經有指香港是「國際金融中心遺址」，陳翊庭指出，有關說法源自2023年底及2024年初，當時香港股票市場低迷，但經過各界努力，現時做出一些成績，「遺址論」已不攻自破，不管新股市場、交易量都可見已完全推翻有關說法。

陳翊庭提及，近期因應內地人工智能的突破，令海外投資者注意到新機遇，並透過香港這個平台投資及探索，4000多億元交易額中，頗大部分來自世界各地的投資者，認為香港可扮演中間橋樑角色，相信亦能增加香港在國際上的認可。

港上市公司兩年增800女董事

上市公司必須有多元性別董事的規定今年起生效，陳翊庭表示，基本上所有上市公司都符合規定，等同香港在兩年幾內增加800名女董事席位，又指本港上市公司董事會過往一直都是單一性別，在兩、三年前曾統計，本港2600多間上市公司，800間公司董事清一色是男性，與本港人口結構不匹配，認為多元化性別對企業決策相當重要，因此在做公開諮詢後，決定推行「女董事令」。

撰文：經濟通採訪組

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