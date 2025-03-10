  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

抽水減持｜百度發行可交換攜程股份債券，對兩隻股份有多大影響？

10/03/2025

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=o42CPTn9cX4

 

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02245

力勤資源

8.990

異動股

09878

匯通達網絡

15.600

異動股

02562

獅騰控股

22.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02245 力勤資源
  • 8.990
  • 09878 匯通達網絡
  • 15.600
  • 02562 獅騰控股
  • 22.300
  • 00264 中聯發展控股
  • 3.020
  • 00033 INTL GENIUS
  • 4.150
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 12.420
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.280
  • 目標︰$1.40
  • 01024 快手－Ｗ
  • 63.100
  • 目標︰$64.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 13.720
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.450
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 63.100
  • 00001 長和
  • 49.600
  • 00700 騰訊控股
  • 516.500
  • 00005 滙豐控股
  • 88.050
報章貼士
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 162.300
  • 目標︰$180.00
  • 01157 中聯重科
  • 6.460
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2025 16:49  《盤後部署》憂內地通縮恒指或試十天線，京東健康拓AI有利競爭

10/03/2025 16:44  《神州民企》零跑汽車(9863)全年虧損收窄至28.2億人幣

10/03/2025 16:13  恒指全日跌447點收報23783，北水淨流入近300億力撐

10/03/2025 15:15  外賣平台戶戶送撤出香港，部分資產售予foodpanda

10/03/2025 13:37  【外圍經濟】特斯拉投資者信心受挫，回吐美大選後七千億美元漲幅

10/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９６億元，買盈富基金沽中芯

10/03/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】富瑞降賭股目標獨升美高梅，野村升京東健康價三成

10/03/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７２，隔夜拆息較上日飆至３﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國政協閉幕，華為發力AI醫療，高盛料牛市將放緩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

百度發可交換攜程股份債券，兩者股價榮辱互見邊隻較值博？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

Deliveroo | 外賣平台戶戶送撤出香港，部分資產售予foodpanda新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

特朗普暴打了特朗普交易
人氣文章

玩樂 What’s On

3大環保導賞團：T·PARK免費Spa、四電一腦回收WEEE‧PARK、O．PARK1大嘥鬼天幕影院，附預約攻略
人氣文章

財識兼收．止凡

買大市還是買個股？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

2025春夏鞋款趨勢：芭蕾舞鞋進化革新、厚底鞋王者回歸！盤點 Bottege Venetta、Gucci人氣好鞋子
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《合體—王菀之演唱會2025》觀後感：靈感需要透過無數次的合體，才可以塑造為心目中的形象
人氣文章

Beauty

化妝新手入門篇：搞清正確化妝步驟！妝前護膚愈簡愈好？小貼士避免卡粉甩妝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳酪控必看：營養師教你選低糖乳酪，避開高糖陷阱
人氣文章
飲茶養生 │ 綠茶解便秘口臭？中醫詳解各類茶葉功效與禁忌，1類茶任何體質都適合新文章
人氣文章
胸部、肩膊伸展，借助橡筋帶輕鬆做到4個動作，告別痠痛一身輕！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 19:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事10/03/2025
神州經脈 | 全國政協閉幕，華為發力AI醫療，高盛料牛市將放緩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

磨劍卅年今出鞘

10/03/2025 08:10

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處