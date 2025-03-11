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港股 | 午市前瞻 | 300億北水大軍力抗環球震盪 守穩一指標至關重要

11/03/2025

　　美股隔晚暴挫，VIX恐慌指數急升近兩成，跌浪更席捲亞洲股市，恒生指數低開超過500點，科網股下挫，惟盤中信心有所恢復，跌幅一度收窄至60點見23723點，不過指數受制10天線（約23593點）位置又再回落，恒指午收報23562，跌221點或0.9%，主板成交超過1770億元。值得留意的是，昨日（10日）北水近300億元淨買入護盤，然而今早淨流入規模已銳減至5800萬元。

　　恒生中國企業指數報8662，跌62點或0.7%。恒生科技指數報5845，跌39點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 300億北水大軍力抗環球震盪 守穩一指標至關重要

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：外資對港股難買亦難沽，不會抵銷北水掃貨動能

 

　　隔晚美股引爆對經濟前景憂慮，道指重挫900點之餘納指急瀉4%，環球股市受累同挫，港股跟隨低開超過500點有支持，半日僅跌不足200點。如同上周觸及20天線一樣，今日恒指再次上演20天線一觸即彈，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，近期港股走勢一直都靠北水推動，如上日跌市一樣北水就為港股接貨近300億元，繼續為港股主力。他指，恒指1月下旬以來都從未失守20天線（現約23159點），令守穩20天線變得更為重要。以目前資金面分析，他仍然看好今季大有機會上試25000，現時不妨趁低入手。

 

　　北水全情投入港股，但今日外圍氣氛急凍，陳政深坦言假如外圍淡風正盛，港股亦難以獨善其身，外資目前亦難有巨大誘因掃貨港股，始終內地經濟未真正回暖，甚至外資目前對美國經濟憂慮亦不及中國。不過另一方面看，外資始終貨量不多，目前亦難以拋棄更多港股，不用過份擔心外資沽壓會抵銷北水動力，因此港股市底仍強。陳政深補充，外資現時亦並非完全放棄港股，只時比起以前的大手買賣，現時更傾向穩陣的小注傳球。

 

港股 | 午市前瞻 | 300億北水大軍力抗環球震盪 守穩一指標至關重要

恒指在20天線位置作防守。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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