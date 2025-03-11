香港保薦人主管協會正式成立，鄧澔暐建議提高回撥機制觸發條件

香港保薦人主管協會宣布正式成立，該會創會會長鄧澔暐在記者會上談到港交所(00388)早前發表優化IPO諮詢文件時表示，新股結算平台FINI推出後，新股超購額急增，令回撥機制更加容易被觸發。他建議可以考慮提高回撥機制的觸發條件，並為基石投資者獲得的股份設置上限。

（柳英傑攝）

他指出，目前的新股回撥機制存在問題，例如基石投資者可以認購的股份沒有上限，會導致其他投資者難以認購足夠的股份，但港交所新一份諮詢文件並未就有關問題提出解決方法。

另外，他指出，港交所推出FINI系統後，投資者認購新股時不再需要在券商中保留大量訂金，令新股認購額超額情況愈來愈「誇張」，同時令新股超購的含金量不斷下降，亦令到回撥機制更加容易被觸發。

建議提高回撥機制的觸發條件

港交所早前發表優化IPO諮詢文件，公開認購部分建議給予上市發行人彈性，靈活選擇將公開認購的初始分配份額設定為5%，鄧澔暐認為相關建議不能直接改善問題。

他建議可以考慮提高回撥機制的觸發條件，例如從15倍提高到150倍。同時，可以考慮對基石投資者認購的股份設置上限，以確保通過詢價圈購（Book Building）過程申請的投資者可以認購足夠的股份。未來協會將提交正式建議書予港交所。

調整基石投資者禁售期做法「公平」

至於港交所早前表示發行人及保薦人有責任剔除新股重複認購申請。鄧澔暐指，相關責任應由股份過戶處負責，因為新股申請由該署收取，保薦人未有權力獲取新股認購人的資料。

另外，諮詢文件提出，考慮允許基石投資者的相關證券「分階段解禁」，鄧澔暐認為，有關政策比較「公平」，因為基石投資者以新股定價上限認購股份已經有一定風險，所以該會對調整禁售期沒有意見。

撰文：經濟通採訪組

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