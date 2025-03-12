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港股 | 蕭猷華：恒指今年樂觀情況可見31885點

12/03/2025

　　《套期保值》港股昨日（11日）上演了絕地反擊，恒指低開508點後，迅速展開反彈勢頭，並以接近全日高位收市。儘管美股隔晚大跌，原因是特朗普拒絕排除經濟衰退可能性，但港股仍然顯示出韌性。另一方面，關稅戰持續升溫，繼早前加拿大安大略省公布對輸往美國的電力加徵25%關稅後，特朗普昨晚隨即反制，宣布對加拿大進口的所有鋼鐵和鋁，大幅調高關稅一倍至50%。不過，最新消息是雙方都將關稅撤回了。

 

　　關稅戰和美國經濟衰退的擔憂持續影響美股，自特朗普於1月20日上任以來，美股的升幅已經完全蒸發，道瓊斯指數由1月17日至今累瀉2055點。然而，反觀同期恒指，由1月17日的收市位19584點上升至昨日23782點，上漲了4198點。這一東升西降現象，顯示出全球資金流動變化和投資者的情緒差異。此外，隨著特朗普四處挑起關稅戰，中國卻意外地從中獲益。

 

港股 | 蕭猷華：恒指今年樂觀情況可見31885點

恒指今年2月突破大型橫行區間，走勢向好。(Shutterstock)

 

　　從圖表來看，恒指由2022年6月底至去年底，出現了三次頂部，分別是22449點、22700點和23241點；同時也形成了兩次底部，分別是14597點和14794點，這些點位構成了一個大型橫行區間。今年2月21日，恒指成功突破了去年的高位23241點，該水平現已成為重要的支撐位。巧合的是，昨日恒指的低位為23238點，僅比23241點支撐位低了3點，便隨即大幅反彈。

 

　　展望後市，在樂觀情況下，恒指突破了大型橫行區間的頂部後，以一倍量度升幅來計算，幅度為8644點（高位23241點減低位14597點），將這一幅度加至23241點，即目標看31885點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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