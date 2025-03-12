外賣平台股｜香港外賣市場「五五分」，對美團有利？
12/03/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 22:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2025 16:40
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