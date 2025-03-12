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傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資78億元

12/03/2025

傳內地電動車企阿維塔科技擬來港上市，籌資78億元

 

　　據路透旗下《IFR》引述知情人士報道指，內地電動車製造商阿維塔科技(Avatr Technology)考慮來港上市，集資達10億美元(約78億港元)，最快於今年下半年提交上市申請。據悉，阿維塔科技對此不予置評。

 

　　阿維塔科技邀請影帝梁朝偉出任其品牌全球代言人，早前亦有傳將於今年5月登陸香港，並推出「阿維塔07」等型號。資料顯示，阿維塔07建議零售價為21.99萬元人民幣起，而阿維塔12建議零售價70萬元人民幣起，全球限量700輛。

 

　　資料顯示，長安汽車與蔚來汽車(09866)於2018年成立阿維塔科技，及後蔚來淡出，2021年公司引入華為及寧德時代(深:300750)為投資者，正式更名為阿維塔，目標成為全球高端智能電動汽車品牌。去年9月，長安汽車便曾向投資者透露，阿維塔科技將推進市場化運作，有獨立上市計劃。

 

　　據阿維塔網站介紹，其名取自英文Avatar，意指「化身」，即長安汽車、華為及寧德時代的組合，三方分別在整車研發智造、智能汽車解決方案和智慧能源生態領域為阿維塔科技賦能而開創的智能電動車技術平台。基於全新的合作模式，阿維塔科技策，將SEV產業的核心能力真正掌握在了中國人自己手中。

 

撰文：經濟通採訪組

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