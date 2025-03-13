  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 通脹數據緩解經濟憂慮，科技股推動美股反彈

13/03/2025

美股 | 通脹數據緩解經濟憂慮，科技股推動美股反彈

 

　　美股三大指數周三（12日）收市各有升跌，道指連續第3個交易日下跌，但通脹數據放緩釋除部份市場憂慮，科技股上漲，特斯拉兩日累計上漲12%，推動納指回升1%。

 

　　道指收市報跌82.55點，或0.20%，報41350.93點；標普500指數升27.23點，或0.49%，報5599.30點；納指升212.35點，或1.22%，報17648.45點。

 

　　特朗普的鋼鐵和鋁關稅於周三生效，擴大美國的貿易戰範圍。加拿大宣布，由周四(13日)起對約300億加元(約合208億美元)美國商品加徵25%關稅。而歐盟委員會亦宣布，將從下月1日起對價值260億歐元(約合283億美元)的美國商品徵收關稅。

 

　　周二（11日）止跌反彈近4%的特斯拉，日內續升7.6%。英偉達股價收市升6.4%。蘋果遭摩根士丹利下調目標價，收市跌逾1.8%。

 

　　美國2月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，低於市場預期，市場預計聯儲局將於6月再度減息。CPI指數增速減慢，反映美國通脹有所放緩，但仍高於聯儲局2%的目標。

 

美匯在五個月低位徘徊

 

　　美匯指數在五個月以來的低位附近徘徊，日內微升0.05%，報103.465。美元兌日圓連續第二個交易日上漲，升0.33%，報148.27。

 

　　另外，加拿大央行宣布將基準利率下調0.25厘至2.75厘，這是自2022年9月以來的最低水平。美元兌加元日內升0.41%，報1.4374。

 

　　金價維持窄幅上落格局，紐約期金升0.74%，報每盎司2942.69美元。油價在美元走弱中獲得支持，紐約期油升2.18%，報每桶67.38美元；布蘭特期油升1.97%，報每桶70.93美元。

 

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

81024

快手－ＷＲ

58.450

異動股

00981

中芯國際

49.900

異動股

00780

同程旅行

18.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 81024 快手－ＷＲ
  • 58.450
  • 00981 中芯國際
  • 50.100
  • 00780 同程旅行
  • 18.260
  • 08493 龍皇集團
  • 0.070
  • 89988 阿里巴巴－ＷＲ
  • 122.000
股份推介
  • 03968 招商銀行
  • 48.800
  • 目標︰$52.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.850
  • 目標︰$2.30
  • 06690 海爾智家
  • 24.950
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 92.500
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 100.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 348.200
  • 00001 長和
  • 49.500
  • 00005 滙豐控股
  • 85.900
  • 00700 騰訊控股
  • 505.500
  • 00939 建設銀行
  • 6.650
報章貼士
  • 03311 中國建築國際
  • 12.960
  • 目標︰--
  • 01361 ３６１度
  • 4.370
  • 目標︰$6.40
  • 01929 周大福
  • 9.300
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2025 11:19  《異動股》新世界升2%，傳內地監管機構要求四大行撐避債務重組

13/03/2025 09:23  恒指高開16點報23616，理想汽車高開友邦阿里下跌

13/03/2025 08:54  《盤前攻略》美股靠穩惟道指仍弱勢，恒指料窄幅波動關注業績期

13/03/2025 08:26  【開市Ｇｏ】特朗普點名反制歐盟、美CPI溫和、阿里發布大模型

13/03/2025 07:51  《國金頭條》通脹數據緩解經濟憂慮，科技股推動美股反彈

13/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２６２億元，買盈富基金沽小鵬汽車

13/03/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】國泰績後遭大行降評級，摩通降中遠海控至「中性」

12/03/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８９，隔夜拆息較上日跌至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

據報卡尼周五將宣誓就任加拿大總理，還擊美國關稅戰新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 洪灝：留意有何因素未被計價，絕大部分消費股看不懂新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 國泰績後點部署？電訊三寶點揀好？一click入嚟就知道新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱馬斯克子女運強有14個孩子！卧蠺飽滿明潤桃花旺，聰明醒目善於捕捉機會
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案｜過去兩星期警方接獲490宗網購騙案！港女網上拍賣平台買名牌袋 損失超過$70,000
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從姤卦初爻二爻看俄烏戰爭
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港中樂團《虞姬夢》：虞姬遺落世上的舊夢新願，女性身分自覺的蛻變
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

三件「兮甲盤」相繼出現，究竟哪一件才是真的？
人氣文章

Beauty

不再傳統的花香調！Aesop 詠香水：取白木蘭葉而捨花，結合木質調的獨特春日香氣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抑鬱症 │前英皇歌手李日朗印度落髮出家 走出喪親陰霾，曾患抑鬱症
人氣文章
猝死風險 │ 醫生揭示80% 35歲以下猝死人士有一習慣，為身體造成8大害處並增加患癌症風險
人氣文章
乳酪控必看：營養師教你選低糖乳酪，避開高糖陷阱
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 12:08
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 12:08
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 12:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2025 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態13/03/2025
據報卡尼周五將宣誓就任加拿大總理，還擊美國關稅戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處