美股 | 通脹數據緩解經濟憂慮，科技股推動美股反彈

美股三大指數周三（12日）收市各有升跌，道指連續第3個交易日下跌，但通脹數據放緩釋除部份市場憂慮，科技股上漲，特斯拉兩日累計上漲12%，推動納指回升1%。

道指收市報跌82.55點，或0.20%，報41350.93點；標普500指數升27.23點，或0.49%，報5599.30點；納指升212.35點，或1.22%，報17648.45點。

特朗普的鋼鐵和鋁關稅於周三生效，擴大美國的貿易戰範圍。加拿大宣布，由周四(13日)起對約300億加元(約合208億美元)美國商品加徵25%關稅。而歐盟委員會亦宣布，將從下月1日起對價值260億歐元(約合283億美元)的美國商品徵收關稅。

周二（11日）止跌反彈近4%的特斯拉，日內續升7.6%。英偉達股價收市升6.4%。蘋果遭摩根士丹利下調目標價，收市跌逾1.8%。

美國2月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，低於市場預期，市場預計聯儲局將於6月再度減息。CPI指數增速減慢，反映美國通脹有所放緩，但仍高於聯儲局2%的目標。

美匯在五個月低位徘徊

美匯指數在五個月以來的低位附近徘徊，日內微升0.05%，報103.465。美元兌日圓連續第二個交易日上漲，升0.33%，報148.27。

另外，加拿大央行宣布將基準利率下調0.25厘至2.75厘，這是自2022年9月以來的最低水平。美元兌加元日內升0.41%，報1.4374。

金價維持窄幅上落格局，紐約期金升0.74%，報每盎司2942.69美元。油價在美元走弱中獲得支持，紐約期油升2.18%，報每桶67.38美元；布蘭特期油升1.97%，報每桶70.93美元。

撰文：經濟通國金組

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