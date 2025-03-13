「大價股」買賣手數有望下降 專家料增散戶參與度但總體作用不大（有表）

據《彭博》引述知情人士表示，港交所(00388)最近幾週與券商進行會談交流，交易所方面提出了簡化每隻股票最小交易單位的選項。目的是降低投資者最低入市門檻，以期刺激交易。目前股份最小交易單位由每家公司設定，以比亞迪(01211)為例，現時每手交易單位為500股，以今日最低價356.8元計算，投資者最低入市門檻為17.84萬元。

現時，其他主要金融市場包括中國內地在內的股份交易最小單位通常為100股，某些情況下最低為1股。據知具體方案尚未落實，港交所將考慮各種方案的優點，並在實施任何調整之前諮詢市場。

港交所發言人在聲明中表示，該所評估每手交易的數量處於初步階段，這是港交所持續努力改進香港股市結構以確保其切合所需的一部分；港交所將考慮各種方案的優點，並在實施任何調整之前諮詢市場。

伍禮賢：降低入市門檻能促進流通，無論如何不是壞事

光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，倘若港交所最後成功降低最低入市門檻，確實有助提高散戶的參與度、促進交投活躍度，對於股份流通有正面的幫助。不過利好程度或各有不同，視乎個別股份，再結合其他因素，很難一概而論。伍禮賢指出，港股市場上對交投及股價影響較大的往往是機構投資者，小散戶的影響力相對較低。

（Shuttlestock圖片）

個別股份如比亞迪，目前已經有不少衍生工具如牛熊證和權證，給予投資者另類低門檻的選擇，但伍禮賢認為，衍生工具涉及更多考慮因素，例如行使價、時間值、以及槓桿比例等，與正股市場有分別，未必適合一般投資正股的小散戶。而且，並非每個高入市門檻的股份都提供一定的衍生性工具供投資者選擇，一般只有流通性較高的股份才有相關產品。

伍禮賢續指，港交所為促進港股交易，近年積極作多方面嘗試與探討，除了上述降低最低入市門檻的選項之外，港交所亦曾探討過縮窄股份買賣差價、以及衍生工具的持倉比例。他表示，倘若今次成功降低每手入市門檻，即使未必能即時推動大市成交，畢竟影響大市成交的因素很多，但無論如何都不是一件壞事。

港交所研降買賣手數，邊隻股票一手入場最貴？

撰文：經濟通通訊社記者佘詩偉

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