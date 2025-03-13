金融科技獎 | 邱達根︰未來20年為AI時代，如何利用好AI至為重要

本港金融界領先專業財經資訊平台經濟通（ET Net）今日（13日）舉辦「2024金融科技大獎」頒獎典禮。立法會議員（科技創新界）邱達根致辭時表示，相信在未來20年為AI的時代，AI對各行各業的影響將會逐漸出現，當中如何利用好AI至為重要。

邱達根表示，在1980年至2000年為電腦化時代，大家都追求電腦化的Digital Transformation；而在2000年至2020年間為互聯網時代，所有有關互聯網、手提通訊產品衍生出來的時代；他相信在接下20年間將會是AI的時代，AI對各行各業的影響將會逐漸出現，就好像互聯網時代當時對全球的影響一樣。

社會上許多人關注中國「內捲」情況嚴重，他指出，「捲」不是內地獨有，而是科技令人們變得很「捲」，因為科技的進步，手機的出現，令人們無時無刻都在工作。

他指出，未來20年間將會有多個職業被取代，所以人們如何去改變、適應，以及採用AI才是最重要，未來金融界能不能夠保持競爭力就要取決於AI的應用程度。他認為，香港市民對科技的認知或應用AI的程度十分高，但在創新開發上需要花更多功夫。

撰文：經濟通採訪組

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