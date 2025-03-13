  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

金融科技獎 | 邱達根︰未來20年為AI時代，如何利用好AI至為重要

13/03/2025

　　本港金融界領先專業財經資訊平台經濟通（ET Net）今日（13日）舉辦「2024金融科技大獎」頒獎典禮。立法會議員（科技創新界）邱達根致辭時表示，相信在未來20年為AI的時代，AI對各行各業的影響將會逐漸出現，當中如何利用好AI至為重要。

 

金融科技獎 | 邱達根︰未來20年為AI時代，如何利用好AI至為重要

 

　　邱達根表示，在1980年至2000年為電腦化時代，大家都追求電腦化的Digital Transformation；而在2000年至2020年間為互聯網時代，所有有關互聯網、手提通訊產品衍生出來的時代；他相信在接下20年間將會是AI的時代，AI對各行各業的影響將會逐漸出現，就好像互聯網時代當時對全球的影響一樣。

 

　　社會上許多人關注中國「內捲」情況嚴重，他指出，「捲」不是內地獨有，而是科技令人們變得很「捲」，因為科技的進步，手機的出現，令人們無時無刻都在工作。

 

金融科技獎 | 邱達根︰未來20年為AI時代，如何利用好AI至為重要

 

　　他指出，未來20年間將會有多個職業被取代，所以人們如何去改變、適應，以及採用AI才是最重要，未來金融界能不能夠保持競爭力就要取決於AI的應用程度。他認為，香港市民對科技的認知或應用AI的程度十分高，但在創新開發上需要花更多功夫。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

164.500

異動股

00871

中國疏浚環保

0.235

異動股

08283

中食民安（新）

0.435

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,099.06
    -251.87 (-0.609%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,560.57
    -38.73 (-0.692%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,448.25
    -200.20 (-1.134%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌74.688
變動率︰-1.109%
較港股︰-0.55%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌63.535
變動率︰-1.149%
較港股︰+1.17%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌348.103
變動率︰-1.191%
較港股︰+1.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.852
變動率︰-3.066%
較港股︰-8.56%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.970
變動率︰+3.963%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升95.551
變動率︰+3.410%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.440
變動率︰-1.604%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.950
變動率︰-4.258%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升23.805
變動率︰+15.111%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌236.885
變動率︰-4.517%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌97.950
變動率︰-4.727%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌91.565
變動率︰-5.143%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/03/2025 11:28 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/03/2025 11:28 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 164.500
  • 00871 中國疏浚環保
  • 0.235
  • 08283 中食民安（新）
  • 0.435
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 144.400
  • 01950 帝王實業控股
  • 0.090
股份推介
  • 03968 招商銀行
  • 48.500
  • 目標︰$52.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.850
  • 目標︰$2.30
  • 06690 海爾智家
  • 24.950
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 95.500
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 101.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 344.200
  • 00001 長和
  • 49.400
  • 00005 滙豐控股
  • 85.650
  • 00700 騰訊控股
  • 507.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.500
報章貼士
  • 03311 中國建築國際
  • 13.100
  • 目標︰--
  • 01361 ３６１度
  • 4.490
  • 目標︰$6.40
  • 01929 周大福
  • 9.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2025 16:55  《盤後部署》廿天線失而復得恒指聚焦業績期，首鋼重倉宇樹可吼

13/03/2025 17:06  微博(9898)去年第四季經調整盈利升近40%，全年升逾6%

13/03/2025 18:05  周大福委任葉家盈為CFO，推動財務管理、長期增長和轉型策略

13/03/2025 17:10  太地：本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄

13/03/2025 11:26  傳港交所研降低投資者購買部分本地最貴股份門檻，以刺激成交

13/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒６６億元，買中移動沽恒生中國企業

13/03/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】國泰績後遭大行降評級，摩通降中遠海控至「中性」

13/03/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０８，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太地：本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融科技獎 | 數碼港：AI超算中心第二期年內落成，科技園稱數碼經濟成全球核心發展領域新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金融科技獎 | 邱達根︰未來20年為AI時代，如何利用好AI至為重要新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱馬斯克子女運強有14個孩子！卧蠺飽滿明潤桃花旺，聰明醒目善於捕捉機會
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

經濟不景與激烈競爭：一人燒肉店的經營利與弊分析
人氣文章

Foodie What’s On

柏寧酒店Ｘ蛇王芬 推出創新蛇肉自助餐、限定套餐和特色點心
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

乳化劑影響腸道菌群、或致慢性炎症？營養師分享4步檢閱添加劑成分：哪種乳化劑較安全？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本美髮初體驗！從預約流程到實試，日本的髮型屋和香港有甚麼分別？
人氣文章

Beauty

風靡日本美妝界！ANESSA最強防曬濾鏡蜜粉：告別黏膩感，油肌女生也能無負擔輕鬆上妝！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
韓星逝世 ｜ 南韓情歌王子年僅43歲家中離世，原定數日後舉行演唱會，粉絲深感震驚新文章
人氣文章
太空油禍害 │ 天逸邨3P事主被捕，警方檢獲太空油，染毒2年每日吸食
人氣文章
辛勤工作後食一碗熱騰騰湯麵特別滋味，今期素食譜：香濃番茄麵豉烏冬
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 23:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2025
太地：本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處