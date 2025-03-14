小米預測 | 小米上季料多賺三成半，關注電動車虧損能否收窄

小米(01810)將於本月18日公布去年第四季及全年業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，去年第四季收入預測1053.6億元（人民幣．下同），按年升44%；經調整純利料錄66.23億元，按年升35%。全年收入估算則為3610億元，按年升33%；經調整純利255.3億元，按年升32.5%。

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市場關注電動車板塊毛利率按季能否進一步提升，板塊虧損亦是否收窄，且智能手機銷量預期獲「以舊換新」補貼政策及銷售旺季所支持。

電動車虧損料收窄至8至10億元，毛利率升至兩成

瑞銀估計，去年第四季屬於創紀錄季度，智能手機出貨量料按年升5.4%；IoT收入約300億元；電動車虧損收窄至低於10億元。至於全年收入、經調整純利分別料為3630億元、260億元，其中電動車虧損61億元，亦稱去年業務強勁勢頭或持續至今年。

中信里昂亦預計，小米去年第四季業績強勁，總收入按年增長44%至1055億元；經調整淨利潤按年增長34%至66億元。其中，智能手機收入受惠於中國市場的銷量增長和均價提升，預計相關收入按年增長12%至495億元；受惠於大型家電、平板電腦及可穿戴設備的強勁需求，預計AIoT收入按年增長45%至300億元；電動車收入164億元，銷量約6.78萬台，均價穩定在約23.9萬元。

總收入料升約四成，手機出貨量增5%

花旗同樣預期第四季或成小米另一強勁季度，受較佳的智能手機產品組合及內地補貼政策推動，核心業務收入或有驚喜，業績可望勝預期。季內整體業務折合毛利率料為21%；總收入按年升45%至1060億元；經調整純利按年升39%至68億元。按板塊劃分，去年第四季料電動車板塊毛利率約20%，由於穩健積存訂單支持。手機板塊料毛利率見底，錄12%；出貨量按年上升5%；收入按年升13%。IoT、互聯網收入料分別按年升45%、15%。

高盛則估算小米去年第四季收入1010億元，按年增38%；但經調整純利52億元，按年僅升6%。該行提到，小米較強的電動車前景亦為自家生態系統及利潤持續擴張鋪路。電動車板塊料去年全年經營虧損68億元，今年虧損將收窄至不足40億元，並可能於2026年潛在扭虧。2024至26年智能手機及AloT收入及經調整純利預測獲調升0%至2%。

後市關注電動車產能擴張等執行能力

中銀國際料小米去年第四季旗下小米汽車交付7萬輛，按季升70%，得益於強勁的訂單積壓和持續的產量提升，預計且車輛平均售價或由23.9萬元有所回落，估計汽車板塊利潤率（毛利率）按季上升至20%左右水平，且虧損可能加快收窄。據其估算，去年第四季板塊調整後淨虧損將從去年第三季15億元收窄至8億至8.5億元；中金則料小米上季汽車及創新業務虧損約8億元。

小米今年乘AI熱潮晉身熱炒股，後市宜關注公司執行能力，例如電動車產能擴張進度、交付能力，或是新款小米15系列手機；電動車交付；新產品如AI眼鏡及電動SUV表現。

撰文：經濟通記者許英略

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