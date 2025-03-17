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開市Go | 內地重磅提振消費，理想賺少三成，宏橋年利增近倍

17/03/2025

要聞盤點

 

1、美股周五大幅反彈，部分收復周內跌幅。道指全日漲674點，收報41488點；納指飆451點，收報17754點。標普500指數高收117點，報5638點。日經期貨截至上午8時06分跌72點。

 

2、中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。

 

3、市場本周將迎來央行「超級議息周」，其中包括美國聯儲局、日本央行、英倫銀行、瑞士及瑞典央行均於本周議息，市場普遍認為，在美國總統特朗普關稅等政策影響下，貨幣政策將趨謹慎和觀望，預料美、日、英會維持利率不變。

 

4、美國財長貝森特表示，無法保證美國經濟將來一定不會陷入衰退。

 

5、美國國務卿魯比奧表示，美國在向主要貿易夥伴徵關稅後，將尋求與對方洽談新的貿易協定。

 

6、一年一度的中國發展高層論壇將於本月下旬在北京舉行，中國國家主席習近平據報將接見全球頂尖企業行政總裁。

 

7、人行公布數據顯示，初步統計，2025年2月末社會融資規模存量為417.29萬億元人幣，同比增長8.2%。2月新增人民幣貸款1.01萬億元人幣，少於市場預期的1.28萬億元人幣，並較1月的5.13萬億元人幣大降八成。

 

8、歐洲央行管理委員會委員兼法國央行行長德加洛指出，美國總統特朗普推行的關稅措施對環球經濟帶來的不確定性較新冠疫情時更嚴峻。

 

9、美國密歇根大學3月美國消費者信心指數初值為57.9，低於市場預期的63.1。

 

10、新地(00016)天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，第4輪銷售今日截票，市場消息指項目收到約3300個購樓意向登記。

 

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