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港澳辦再轉載質疑長和出售港口文章，「一時大刁或背上歷史罵名」

17/03/2025

港澳辦再轉載質疑長和出售港口文章，「一時大刁或背上歷史罵名」

　　國務院港澳辦繼上周四(13日)轉載質疑長和(00001)出售港口並非「普通的商業行為」之評論文章後，周六(15日)再度轉載《大公報》時評文章，引用「國人高度關注和強烈質疑」，長和為何輕易將這麼多重要港口轉讓給「不懷好意的美國勢力」，所謂「精明」的交易有沒有考慮到國家民族利益。

 

　　港澳辦最新轉載文章以《偉大的創業家都是錚錚愛國者》為題，當中列舉昔日不少華商如何「堅定勇敢地維護國家利益、民族大義」，並指無論何時何地何種情況，偉大的企業家從來不是冷血投機的逐利者，而是熱誠傲骨的愛國者，又說如果看不清美國那些政客的本質，選擇與之共舞，或許一時可做成「大刁」、賺到大錢，但最終是沒有前途，更會背上歷史駡名。

 

　　文章點名的華商包括韓戰期間頂著「緝私」指控的霍英東、港龍航空創辦人曹光彪在改革開放初期即在內地設香洲毛紡廠、「船王」包玉剛與內地造船企業簽署協議定制多艘船隻等，另外文章也點名比亞迪(01211)、寧德時代(深：300750)、科大訊飛、大疆等企業近年捍衛國家產業自主尊嚴。

 

長和港口買家意富豪Diego Aponte傳在港與李澤鉅會面

 

　　長和(00001)早前公布擬出售和記港口非中國資產、包括巴拿馬港口股權，買家為美資貝萊德、歐洲航運界巨頭Aponte家族的TiL所組成的財團。據市場消息指，意大利億萬富豪家族才是長和港口業務未來營運者。意大利億萬富豪家族Aponte接棒人、身兼MSC地中海航運公司集團總裁的TiL主席Diego Aponte，被指是促成是次交易談判成功的關鍵人物。

 

　　據本地傳媒引述消息稱，上周四（13日）下午，有人在中環長江集團中心目擊Diego Aponte到訪長和系主席李澤鉅的辦公室，「直至晚上約9時，看來是會面時間由下午至晚飯後。」

 

 
　　Diego Aponte為意大利裔瑞士人，其父親Gianluigi Aponte創辦的MSC現時是全球最大的航運公司，長和擬出售的43個港口，計劃由MSC作為主要營運者。

 

　　早前外媒引述兩名知情人士指，Diego Aponte的角色極為關鍵，並指出這家航運巨企跟長和關係向來密切。

 

撰文：經濟通採訪組

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