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藥明康德 | 季績倒退惟增派息兼回購，獲大行升目標股價破頂可否追入？

18/03/2025

　　藥明康德(02359)(滬:603259)公布業績，去年盈利按年跌13%，營業收入亦跌2.7%，但派特別息，連同末期息共派1.33元人民幣，按年多約34.5%。集團又建議斥10億元人民幣回購A股，並預料今年營收重回雙位數增長。藥明康德績後獲大行上調目標價，股價今早(18日)高開5.7%後升幅擴大，最多飆逾一成半高見76元，創52周新高，為表現最佳藍籌，可否乘其升勢強勁追入？

 

藥明康德上季盈利營收雙降惟增派息兼回購，獲大行升目標股價破頂可否追入？

（藥明康德網頁截圖）

 

去年盈利按年跌13%營收跌2.7%　派末期及特別息共1.33元人幣


　　藥明康德公布，截至去年12月31日止年度盈利約93.52億元人民幣，按年跌12.5%，經調整溢利105.8億元人民幣，跌2.5%，每股盈利3.24元人民幣，派末股息每股98.169分人民幣，以及派特別股息每股35分人民幣，合共1.33169元人民幣，比去年同期僅派末期息每股99分人民幣，多出約34.5%。集團指，純利下跌因分類為持作出售資產減值虧損約9.48億元人民幣，主要由於即將被出售的部分美國和英國業務錄得資產減值損失。

 

　　另集團去年營業收入約392.41億人民幣，按年跌2.7%，期內來自於全球前20大製藥企業收入166.4億元人民幣，剔除新冠商業化項目按年增長24.1%，毛利160.2億元人民幣，跌2.2%，毛利率40.8%，升0.2個百分點，主要受益於生產工藝持續優化和經營效率不斷提升，抵銷市場價格帶來的不利影響。去年底，整體活躍客戶約6000家，全年新增客戶約1000家，持續經營業務在手訂單493.1億元人民幣，按年增長47%。

 

建議斥10億元人幣回購A股　料今年營收重回雙位數增長

 

　　另外，藥明康德公布有關今年以集中競價交易方式回購A股方案，回購股份的資金總額10億元人民幣，每股回購股份價格為不超過92.05元人民幣，建議須待股東批准。藥明康德A股今早曾漲停高見70.43元人民幣。值得一提，藥明康德去年就曾多次拋出大額回購計劃。年報顯示，集團去年採用集中競價方式於A股已實施的股份回購註銷金額約為30億元人民幣，位列A股上市公司回購金額排行榜第二，僅次於海康威視(深:002415)。


　　集團又預期2025年持續經營業務收入重回雙位數增長，增幅介乎10%至15%，而整體收入將達415至430億元人民幣。

 

中信里昂：上季經調整純利符預期　升目標價至92.4元

 

　　中信里昂發表研報指，藥明康德2024年第四季收入按年及按季分別增長7%及10%，經調整非國際財務報告準則純利按年及按季分別增長21%及9%，符合市場預期。2025年資本支出計劃增至70億至80億元人民幣，公司擬派發特別股息10億元人民幣，並計劃於2025年回購10億元人民幣A股，將其2025至2026年純利預測上調0%至1%。


　
　　該行將藥明康德H股目標價由73.6港元升至92.4港元，並將A股目標價由77元人民幣升至92.4元人民幣，重申「優於大市」評級，並指其為該行在中國CRO行業的首選。

 

野村：今年增長展望明朗　增派息回購均屬正面

 

　　野村亦稱，藥明康德去年業績大致符合預期，TIDES業務依然為增長動力。管理層料今年持續經營業務收入按年增10%至15%，至415億元到430億元人民幣，以及非通用會計準則(non-IFRS)經調整淨利潤率將進一步上升，並料今年的資本開支介乎70億至80億元人民幣，目標正面自由現金流達40億至50億元人民幣。

 

　　野村又引述藥明康德管理層指，除了維持派息比率30%外，建議派發一次性特別息10億元人民幣，以及提高今年中期息、適當時候回購最多100億元人民幣A股，另外，如今年銷售達420億元人民幣，就用15億元人民幣購買H股。上述各項對投資者而言均屬正面，調整其今年的收入及經營盈利預測分別1.4%及0.4%，維持「買入」評級，H股目標價由81.7港元升至84.59港元。

 

　　摩根士丹利表示，藥物康德去年全年及第四季收入與經調整淨利潤率均符合該行預期，今年指引亦符合預期，當中淨利潤率在高基數下進一步改善。公司業務今年增長加速，受去年手上訂單按年升47%支持。公司增加資本開支以擴大全球產能，自由現金流情況保持健康。公司業績及指引強化該行對其基本因素持續強勁的信心，並認為其價值重估可以實現，重申「增持」評級及74.3元目標價。

 

黃瑋傑：業績對辦惟面對美國政策風險　整個板塊都不宜高追

 

藥明康德 | 季績倒退惟增派息兼回購，獲大行升目標股價破頂可否追入？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，很多大行已因應藥明康德業績上調其目標價，今日股價上升不令人意外。集團去年收入按年下降2.7%，但如剔除新冠商業化項目，其實增長5.2%，另其整體活躍客戶維持6000家，全年新增客戶約1000家，兩者都是維持其未來增長的重要因素。公司業績最重要看前瞻性指標，而藥明康德今次其中一個前瞻性指標是持續經營業務在手訂單，截至去年底其手頭訂單達493億元人民幣，按年大增47%，意味往後生意長做長有，加上派息應可令股東「收貨」，故今日股價高開。

 

　　不過，黃瑋傑指，連同藥明生物(02269)，整個板塊股價已升了很多，現時才追落後已太遲，單看今年頭3個半月，藥明生物由年初16.8元起步，已累積升了約70%。展望未來，始終美國關稅及其對中國CRO公司的政策仍有不確定性，藥明康德高管在今次電話會議上也提到美國關稅政策對公司業務的影響仍需進一步觀察，暫未清楚具體影響。因此，對於整個板塊，若有貨已有錢賺可繼續持有，但升了那麼多才追入，就要小心政策風險。

 

　　藥明康德半日升11.92%收報73.25元，連升3日，累計升幅19.4%，成交13.46億元。其餘藥明系股份亦造好，藥明生物升4.32%報27.75元，藥明合聯(02268)升6.73%報42.85元，藥明巨諾(02126)升2.8%報2.2元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明康德及大市，立即重溫

 

 

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