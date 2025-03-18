港股 | 午市前瞻 | AI概念炒作帶動港股破三年高 百度跟炒小心跟車太貼

美股連續第二日反彈，英偉達召開AI大會，加上藥明康德(02359)績後爆升及比亞迪(01211)受捧，恒生指數開市後即漲535點見24680點，創2022年2月以來新高，惟破頂後高處不勝寒，及午收前長和系再傳出壞消息，恒指半日升幅稍微收窄至435點或1.8%，報24580點，主板成交近1531億元，北水買賣力量爭持。

恒生中國企業指數報9107，升178點或2%。恒生科技指數報6035，升162點或2.8%。

（Shutterstock圖片）

阮子曦：大市回吐落23800都不算誇張

美股連彈兩日，環球股市今早集體回升，港股今早挾升超過500點開市，半日高位爭持一度高見24680再創超過三年新高。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，早前美股大跌市場曾憂慮資金會自港股流向美股補倉，但最終未有出現此情況，反映港股雖然回吐，但實際市底仍強，所以他對港股維持看好，恒指目標挑戰25500。

儘管如此，阮子曦認為港股短線仍未完全消化回吐壓力，不少升市主力如科技股、AI股及智駕股等後勁不繼，相反近一星期主要由落後股份追上，如內險及資源股等。因此他建議投資者於回吐浪期間，由上述重倉的大市主力股份，轉移部分資金至落後股份身上，除可在大市回吐期間鎖定利潤外，亦可享落後股較強的抗跌力。落後股他傾向選擇大藍籌，資源方面他首選紫金(02899)，看中其受金價帶動可望抵禦大市回調；車股方面認為小鵬(09868)及零跑(09863)短線已累積回吐壓力，可將部署車股資金轉入較落後的吉利(00175)。他補充，恒指即使回吐至23800亦不算跌得多，因期間正是投資者作上述操作的時機。

恒生指數今早成功突破逾三年高位（經濟通HV2報價系統截圖）

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

吉利汽車股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

百度跟炒AI大會，現階段只宜觀望

（互聯網圖片）

英偉達今日舉行GTC大會的中文專場，內地多間雲與互聯網企業都有份參與，包括京東(09618)、美團(03690)等等。百度(09888)周日(16日)發布文心大模型4.5和文心大模型X1。目前，兩款模型已在文心一言官線上線，免費向用戶開放；隔晚百度ADR抽升9%，帶動港股今早升約一成。

文心一言於過去一年表現平平，阮子曦指近期文心一言的動作的確較去年去多，但目前長江後浪推前浪，市場集中留意DeepSeek等新晉模型，百度已相對落後於人，恐怕未來文心發展亦只能雷聲大雨點小。他認為，未來百度要重點建立一套盈利模式，從文心一言以及蘿蔔快跑身上發掘更多盈利點，尤其文心一言方面要多強調與其他大模型的差異性，才能吸引用戶轉用。總括而言，阮子曦認為目前百度輸蝕在未能成功建立用戶生態圈，如小米(01810)及騰訊(00700)等，百度在業務上的關連程度仍較鬆散，令資金難以長線關注股份，未來將要觀望百度鞏固生態圈的能力，才能帶動股價真正升幅，現時仍只宜觀望。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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