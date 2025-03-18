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小米 | 小米上季經調整盈利增69%遠勝預期，雷軍:今年交付目標提升至35萬輛

18/03/2025

　　小米(01810)公布2024年全年及第四季業績，集團第四季以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年升69.4%至83.16億元（人民幣．下同），遠勝市場預期的65.4億元，收入按年升48.8%至1090億元，首次實現單季收入破千億。

 

小米 | 小米上季經調整盈利增69%遠勝預期，雷軍:今年交付目標提升至35萬輛

（資料圖片）

 

　　小米董事長雷軍在業績公布前率先於微博發文稱，小米汽車一直在全力提升產能，已經取得一些進展，將今年全年交付目標由30萬輛提升至35萬輛。

 

全年經調整淨利潤升41%，智能電動汽車收入321億人幣

 

　　以2024年全年計，小米錄得純利236.58億元，按年升35.4%，經調整淨利潤按年升41.3%至273.35億元。期內收入3659.06億元，升35%，當中「智能電動汽車等創新業務」分部收入為328億元，而智能電動汽車收入為321億元，智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損為62億元。

 

去年智能手機業務收入按年增長22%

 

　　2024年，集團智能手機業務收入為1918億元，按年增長21.8%，毛利率達到12.6%。集團全球智能手機出貨量為1.685億台，按年增長15.7%。根據Canalys數據，2024年集團全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為13.8%。

 

　　2024年第四季度，集團的智能手機業務收入為513億元，按年增長16%，毛利率環比提升0.3個百分點至12.0%。集團的全球智能手機出貨量為4270萬台，按年增長5.3%。根據Canalys數據，小米全球智能手機出貨量排名穩居前三，市場份額為13%，連續第18個季度排名穩居全球前三。其中，集團在中國大陸地區智能手機市場份額按年提升3個百分點至15.8%，連續4個季度實現市佔率提升。

 

去年IoT與生活消費產品業務收入破千億

 

小米 | 小米上季經調整盈利增69%遠勝預期，雷軍:今年交付目標提升至35萬輛

（資料圖片）

 

　　2024年，集團的IoT與生活消費產品業務收入首次突破1000億元，達到1041億元，按年增長30%，毛利率達到20.3%，按年提升3.9個百分點，收入和毛利率均創歷史新高。2024年第四季度，集團的IoT與生活消費產品業務收入為309億元，按年增長51.7%，毛利率為20.5%，按年提升6.6個百分點。

 

智能電動車等創新業務蝕62億元人幣

 

　　2024年，集團的互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入達到341億元，按年增長13.3%，毛利率達到76.6%，按年提升2.5個百分點。2024年第四季度，集團的互聯網服務收入為93億元，按年增長18.5%，收入再創歷史新高，毛利率達到76.5%，按年提升0.8個百分點。

 

　　2024年，集團的「智能電動汽車等創新業務」分部總收入為328億元，其中，智能電動汽車收入321億元，其他相關業務收入7億元。2024年，「智能電動汽車等創新業務」分部毛利率為18.5%。2024年，集團的智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損62億元。

 

去年Xiaomi SU7系列交付量達約13.7萬輛

 

　　2024年，Xiaomi SU7系列交付量達約13.7萬輛。同時集團將擴充產能，保障交付，全力衝刺2025年小米汽車交付35萬台的目標。集團持續布局銷售服務網絡。截至2024年12月31日，集團已在中國大陸地區58個城市開業了200家汽車銷售門店。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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