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港股 | 午市前瞻 | 小米季績佳難挑剔 但一要素干擾公司前景

19/03/2025

　　觀望美聯儲議息結果，港股整體表現持穩，內需股再衝前，AI概念炒後回軟，總結半日恒生指數報24777，升36點或0.1%，主板成交近1476億元。恒生中國企業指數報9169，跌8點或不足0.1%。恒生科技指數報6055，跌50點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 小米季績佳難挑剔 但一要素干擾公司前景

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：恒指短線會有機會見25000

 

　　隔夜美股回調，港股今早輕微低開，盤中一度跌過百點，但現時窄幅上落，升跌數十點，似乎沒有明顯回調的跡象。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指今日盤中升破24800點，再創近年新高，預料短期維持尋頂格局，他預料恒指後市有機會高見25000點。但他同時表示，由於中美關係未明朗，不排除高位會出現技術性調整。

 

　　曾永堅稱，美股已經進入調整期，面臨下跌壓力加大。由於美國關稅政策導致前景不明朗，美國經濟衰退的機會增大，加深市場的憂慮，不排除投資者逢高獲利。一旦美股跌勢加劇，港股多少受到影響。此外，中美關係依然撲朔迷離，儘管日前特朗普曾表示，很快會與國家主席習近平會面，但北京尚未證實該消息。短線港股氣氛仍然向好，不過曾永堅指，即使中美元首成功會面，並不表示中美關係就一帆風順，以特朗普的個性，他可能一方面與中國維持良好關係，另一方面繼續在關稅及其他方面施加限制。

 

　　曾永堅續指，北水在連續多日淨流入的情況下，昨日錄得淨流出11億元。同時，港股近日即使不斷尋頂，但主板交易金額一直徘徊在2000多億元，比早前的3000億元明顯減少。不過，即使恒指回調，只要守住20天線（約23600）未來走勢仍然看好。

 

小米績好惟關注電動車銷售量升價跌

 

港股 | 午市前瞻 | 小米季績佳難挑剔 但一要素干擾公司前景

（互聯網圖片）

 

　　小米(01810)公布，截至2024年12月31日止全年純利236.58億元人幣，按年升35.4%。期內收入3659.06億元人幣，升35%；毛利765.6億元人幣，升33.2%；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年升41.3%至273.35億元人幣。其中第四季度利潤按年升90.4%至89.95億元人幣，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年升69.4%至83.16億元，均遠勝預期。期內，收入按年升48.8%至1090億元人幣，首次實現單季收入破千億；毛利升43.8%至224.55億元人幣。

 

　　曾永堅表示，小米的業績無論是營收還是純利增長不俗，基本上沒有甚麼可以挑剔。不過，小米去年新車銷量大增的同時，但車價下降，致使毛利率下降。市場關注未來集團的汽車銷量增長是否繼續建基於持續減價割肉。但他表示，集團積極融入AI發展，未來電動車智駕及無人駕駛若能取得突破，或可以抵消車價售價下跌帶來的負面影響。此外，曾永堅認為小米目前已經建立起自家生態圈，連結電動車，智能手機和智能家電於一身。只要集團將手機發展高端化，進一步加強AI功能，鞏固小米生態圈，預料將為集團帶來更大的增長空間。

 

　　小米股價今早輕微低開，午收時轉升。曾永堅指，市場對小米的業績預期某程度上已經反映在股價上。現時預測市盈率接近47倍，相對比較高。他預料小米股價升至60元後或有技術性回調，不排除部分投資者在該水平先獲利離場。不過即使小米股價回調，預料在20天線（約53元）附近會有支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 小米季績佳難挑剔 但一要素干擾公司前景

小米集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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