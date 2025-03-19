小鵬 | 上季經調整虧損收窄股價反急插，大行齊唱好可部署吸納？

小鵬汽車(09868)昨日(18日)收市後公布業績，去年第四季總收入按年升23%至161億元人民幣，經調整淨虧損收窄21%至約14億元人民幣，預期今年首季汽車交付量按年增最多3.26倍，收入增最多1.4倍，管理層又估計今年總銷量按年實現翻倍以上增長，第四季將穩步走向盈利。小鵬績後獲多間大行唱好，今早(19日)股價卻急跌逾半成，可能只是借勢調整，可否部署吸納？

（小鵬汽車網頁截圖）



上季經調整虧損收窄至13.9億人幣 料首季收入增最多1.4倍

小鵬汽車公布，截至去年12月31日止年度，虧損收窄至57.9億元人民幣，2023年同期為虧損103.8億元人民幣，每股虧損3.06元人民幣。去年度非公認會計原則虧損55.5億元人民幣，而2023年同期為94.4億元人民幣。總收入408.7億元人民幣，按年升33.2%。毛利58.5億元人民幣，升1196%。全年汽車交付量約19萬輛，升34.2%。汽車毛利率為8.3%，2023年為負1.6%。

單計去年第四季，虧損收窄至13.3億元人民幣，2023年同期虧損為13.5億元人民幣。期內非公認會計準則虧損為13.9億元人民幣，2023年同期虧損為17.7億元人民幣。總收入161億元人民幣，按年升23.4%。汽車交付量約為9.15萬輛，升52.1%。去年第四季毛利率為14.4%，2023年同期為6.2%，而去年第三季為15.3%。第四季汽車毛利率為10%，2023年同期為4.1%，而去年第三季為8.6%。截至去年底，小鵬汽車的實體銷售網絡擁有合共690間門店，覆蓋226個城市。小鵬汽車自營充電站網絡達1920座充電站，包括928座小鵬S4及S5超快充站。



集團預期，今年第一季度汽車交付量將介乎9.1萬至9.3萬輛，按年增加約317%至326.2%。總收入將介乎150億元至157億元人民幣，按年增加約129.1%至139.8%。

料今年銷量翻倍第四季穩步走向盈利 將規模量產自研圖靈芯片

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬在分析員會議上估計，集團今年總銷量按年實現翻倍以上增長，今年第四季將穩步走向盈利，同時通過技術降本及更大規模效應，汽車毛利率今年持續改善，計劃本周五(21日)啟動全新G6交付，正和供應鏈一起全力提升產能。另外，集團今年會進一步提升人工智能(AI)綜合技術、推動商業化及全球化。海外銷售在去年已突破2萬輛，預計今年無論在銷量及海外市場都會翻倍計，並擬探索在印尼市場生產的機會，又展望未來10年內地及海外市場銷售佔比可各佔一半，計劃在全球建立超過300個銷售跟服務網點。



他又透露，小鵬汽車今年會規模量產自研的圖靈芯片，目前進展非常順利，會應用於飛行汽車和能源集成，也可以同時用於全球化全場景的快速部署。預期集團擬投入開發的L3級人型機械人，經提高技術後，會比高級的L2級機械人的能力提高以10倍計。現時人型機械人市場滲透率仍低，但料只要到達10%這個滲透率拐點後，便有更多用戶跟進。

下半年計劃交付鯤鵬超級電動產品 智駕門檻將降至15萬人幣



另何小鵬表示，今年下半年計劃交付多款新產品，包括純電以及鯤鵬超級電動產品，其絕大部分的車型將支持一車雙能，通過超級電動產品大幅度擴展可達市場規模。到2026年年底，小鵬汽車將會橫跨在10萬至50萬元人民幣的價格段，從緊湊型到大型各個主流的細分市場，具備更完整的產品布局。

他又指，將在海外建立新的研發中心，圖靈AI智駕將在海外進行研發和測試，並在2026年或之後將小鵬的高階AI智駕能力帶到全球更多的國家。而小鵬從P7+開始所有新產品，包括剛上市的2025款G6和G9，均會搭載行業領先的純視覺AI智駕，並且做到全系標配；即將上市的MONA M03 Max車型會首次把智駕門檻降低至15萬元人民幣，相信通過將最領先的AI技術跟極致的統一的平台化跟效率結合，小鵬能夠在最寬廣的價格帶實現AI平權，讓廣大的用戶都能夠買得起，也用得好。

摩通：季績勝預期令人鼓舞 盈利驚喜將成今年股價主要動力



摩通發表研報指，小鵬汽車第四季業績好於預期。管理層專注於人工智能策略，另新車型系列指引料推動今年銷量增長100%以上，該行形容令人鼓舞。不過，該行注意到，小鵬今年市場盈利預測於過去一個月內已上調10%，且該行預測仍高於市場預期。為反映更強勁銷量，但同時研發開支更高，以及定價趨勢更趨保守，該行調整對公司財務預測，其中今、明兩年銷售預測下調3%至4%，另今年淨虧損預測上調，明年純利預測下調4%。



摩通仍視小鵬為內地汽車業首選股之一，與比亞迪(01211)、零跑汽車(09863)和理想汽車(02015)並列，亦指盈利驚喜將成為今年股價表現主要動力，維持其「增持」評級，惟將其港、美股目標價分別削6%、11%，分別由130港元降至122港元；由35美元降至31美元。

里昂：季績符預期升目標價至106元 花旗：上季利潤率略勝預期

里昂則指，小鵬上季汽車毛利率為10%，淨虧損13億元人民幣，符合市場預期。相信小鵬在強大的軟件支持下將可節省成本。此外，其自主研發的圖靈芯片將於今年年中左右推出，並適用於新車型，這亦應有助於降低成本。長期而言，相信小鵬的內部硬體和機械人業務將成為第二條增長曲線。由於更好的增長可見度及公司指引今年第四季可達季度收支平衡，上調集團盈測，目標價由69元上調至106元，並維持「跑贏大市」評級。

花旗表示，小鵬去年第四季利潤率略勝預期，而毛利率亦略高於市場預期，小鵬預計今年首季整體毛利率將按季改善，該行認為主要是因2025年上半年成本較2024年下半年有所下降；收入結構發生變化，第一季非汽車收入按季增長更穩定，帶來上行空間，整體而言，小鵬預計2025財年的研發費用約為85億元人民幣，估計約佔收入的11至12%，而銷售、一般及行政費用佔收入的比例也將按年適度下降，予美股目標價29元及「買入」評級。

伯恩斯坦：季績強勁惟料市場先行獲利 野村：交付量或持續改善



伯恩斯坦稱，雖然小鵬去年第四季業績強勁，該行亦對公司今年前景看法樂觀，惟股價年初至今已上漲逾1倍，因此預計現水平會出現部分先行獲利回吐。MONA M03強勁及P7+加快增長，反映強勁銷量增長，但目前平均售價則下降至16萬元人民幣，按季下降15.2%，亦暗示3月銷量數字介乎3萬至3.2萬輛，按月平均銷量大致持平，但遜於預期。由於小鵬M03、P7+銷售趨勢較強，將公司2025、2026年收入預測分別上調7%、16%，預計同期汽車銷量分別為41.8萬輛及54萬輛，目標價由54元上調30%至70元，評級為「與市場同步」。

野村指，小鵬交付量或在未來一年持續改善，從Mona M03及P7+的推出開始，小鵬在技術升級和降低成本的努力下，開始其強勁的業務周期。隨一系列新車型的推出，以及即將推出的增程型電動車車型，預計集團將繼續實現強勁增長，並有潛力進一步擴大市場份額。預測集團在2024至2027年的交付量將達58%的年複合增長率，同時收入複合年增長47%。隨著業務規模可能擴大，預計集團的盈利將在2026年實現轉虧為盈，將其評級由「中性」升至「買入」，同時上調其美股目標價114%，由14美元升至30美元。

熊麗萍：業績不差惟欠技術優勢 先看80元有否支持

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，小鵬業績表現不差，起碼交付一直有增長，虧損亦一直按季收窄，可見其交付及成本控制都沒問題，現時最關鍵要看技術。事實上，各車企交付都持續增長，價格暫又再趨穩定，可能與中央呼籲不要內捲有關，小鵬日前也有提到此問題。股價方面，小鵬此前已升過一輪，在業績前則由約100元回落，今早急跌相信也只是調整，但幾隻汽車新勢力股價上落都較大，小鵬走勢已轉好，惟仍要留意其波動性，有機會回至約80元，先看該處到時有否支持。

熊麗萍又指，小鵬毛利率表現要視乎汽車價格及新車售價，但現時新能源車要鬥技術，例如在智能駕駛及電池方面，若在技術上有優勢，就算其他車企減價，壓力可能也較小。若論銷量，小鵬過去半年增長已較穩定，暫只欠技術方面優勢，比亞迪就勝在有技術優勢，小米(01810)亦一直有自己研發的技術及推進智能駕駛。其實，新能源車股揀買汽車新勢力無疑較進取，而其中只有小鵬及理想汽車較值博，較「大路」則可揀比亞迪及吉利(00175)。

小鵬半日跌6.05%收報89.35元，最多跌7.99%至87.5元，成交28.35億元。其他新能源車股表現各異，比亞迪升3.29%報414.6元，理想汽車跌2.5%報109.4元，蔚來(09866)跌0.36%報41.25元，零跑跌0.3%報49.95元，小米則升1.21%報58.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他小鵬相關新聞：

小米績後最牛看$73.5，小鵬最牛$122最熊$70

小鵬汽車:有信心今年第四季首度扭虧，明年起保持盈利狀況

《外資精點》花旗:小鵬汽車上季利潤率略勝預期，籲買入

《外資精點》摩通:小鵬汽車季績勝預期，惟港股目標價削6%

《外資精點》Bernstein上調小鵬港股目標價三成至70元

小鵬M03 Max車型智駕門檻將降至15萬元人民幣

小鵬汽車料今年銷量翻倍，第4季穩步走向盈利

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好