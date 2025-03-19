小傳日記 | 預告2015年神州股災重演 美銀警告信定唔信好？

恒指今日反覆上落，盤中數度升跌，高位曾見24874，再創三年高。恒指自1月低位18671持續上升，短短兩個月累升6203或33.2%，升幅遠超一般定義為技術性牛市嘅兩成升幅，而且至今仍沒有回調跡象，越係高位不跌，越令人擔心，爬得高會跌得仲傷。

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今日美銀證券就警告，話神州股市快將面臨重大及具意義調整(meaningful correction)，現時情況同2015年周期相似。話就話神州，不過，報告主要講緊港股。美銀指恒生國企指數同MSCI中國指數已從1月中低位累升三成以上，升幅同2015年市場暴跌之前相近。恒生國企指數喺2015年5月創新高後，第二年2月累瀉接近50%。美銀又話，現時基本面同10年前經濟再平衡周期以及政策周期類似，並指一個由多重擴張驅動嘅市場反彈可能係脆弱嘅。美銀提醒，神州長倉投資者正變得緊張，因憂慮就業、通縮及信貸需求缺乏改善，加上地緣政治緊張局勢被忽視，甚至有投資者表示部分科技領域已經出現泡沫！

筆者認為，現時基本面其實比起10年前更嚴峻！今年初由花旗國挑起嘅關稅戰有蔓延之勢，一旦關稅如期落實，唔單止會拖累花旗國自身經濟，連帶歐洲、美洲其餘國家，當然都包括埋亞洲，不丹嗰啲唔使點外面交流嘅國家就除外啦。除非有人及時制止「特無譜」，等佢無得繼續發神經，否則全球經濟隨時攬住一鑊熟。

神州一直話要打造外貿內需兩大引擎，但死症在於居民收入長期無進步，月薪三千到如今都大有人在，半年人工加埋都買唔起華為嘅三摺機，又點可以寄望消費起飛？如果真係出現全球經濟大衰退的話，貿易受重創，神州失業率持續高企，試問又點可以獨善其身？

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撇除經濟基本面唔講，若果美股出現大調整，港股係唔係一定可以得益？市場確實有人抱住「東升西降」心態，覺得資金到時會轉而流入港股，北水大媽大多都抱持呢個念頭，不過呢個觀點成立嘅最大前提，係神州經濟要足夠穩健！至於市場上另一種睇法係，港股無可能長期同美股脫鈎，即使港股今年初與美股呈現背馳，但都唔會長遠，只係美股作技術性調整，咁啱DeepSeek助力，推動內地科技股受青睞，並支撐港股持續向上咁啫。港股升市離唔開人幣匯率同神州經濟表現，強行追求紙上繁榮，小心引發估值泡沫！

所以大行警告唔係無道理，尤其係年初以來港股大升市中，北水扮演重要角色，而內地資金最拿手就係割禾青，A股滬綜指至今都仲係3000點上落，難怪散戶信心不足，呢段時間十五十六。筆者唔係股神，真係唔敢亂俾建議，不過股市從來無升唔停嘅牛，亦無跌唔停嘅熊，唯有火眼金睛睇住個市，定好目標好過估幾時見頂，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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