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騰訊業績 | 騰訊全年多賺近七成，縮回購增派息，今年續加大AI投入

19/03/2025

騰訊(00700)公布，去年純利513.24億元（人民幣．下同），按年飆升90%；經調整純利為553.12億元，升30%，勝預期；收入1724.46億元，按年升11%，亦好於預期。

 

　　至於全年純利1940.73億元，按年升68.4%；經調整純利2227億元，按年升41%，勝預期。收入6602.57億元，升8.4%，亦好於預期。

 

騰訊業績 | 騰訊全年多賺近七成派息增，今年續加大AI投入

（資料圖片）

 

馬化騰:AI仍在發展早期階段

 

　　騰訊後市人工智能(AI)發展遂為市場焦點所在。騰訊主席兼首席執行官馬化騰出席網上業績會議上表示，AI仍在發展早期階段，料各行業將可受惠於AI普及化，行業應擁抱相關機會，公司經慎重思考後，將雲端、旗下AI助手「元寶」接入DeepSeek，他舉例稱，公司各項業務一直保持「雙核技術」，如遊戲發展以自研及代理遊戲雙輔雙成。另一方面，未來小程序智能Agent化或存在新發展機會。對於DeepSeek的面世，馬化騰形容其「偉大、尊重及擁抱」，稱敬佩市場上出現一家獨立、真正開源、非常自由產品，指其率先公開深度思考（功能），令很多國家開發大模型時受益。

 

全年資本開支料佔收入比重低雙位數

 

　　騰訊於上季及去年資本開支分別按年上升386%、221%，且上季AI資本開支達到390億元。騰訊總裁劉熾平指出，今年將繼續加大AI投入，預計全年資本開支佔收入比重為低雙位數。其中，一方面會投入至自身混元模型，或是在開源模型方面貢獻更多。針對2C（客戶端）方面，會鼓勵不同業務，包括微信生態模型接入大模型，且不論自身或開源模型與否，以滿足不同用戶體驗。他補充指，旗下所有業務皆可通過接入AI，擴大服務能力。　 

 

目標回購金額減少或為AI投入提供靈活性

 

騰訊業績 | 騰訊全年多賺近七成派息增，今年續加大AI投入

（網上會議截圖）

 

　　公司建議增加年度股息32%至每股4.5港元（約等於4410億港元），並計劃今年至少回購價值800億港元股份。劉熾平指出，相較資本配置，公司一直核心關注股東回報，他續指出，今年目標回購金額較去年目標減少約200億港元，反映靈活度，如AI投入增加緩衝空間，且同時股息增加。他認為，公司現時擁有較強勁現金流，投資組合有實力，因此可同時支持未來AI投資及現時股東回報，有能力進行較均衡的資本配置。

 

首季微信小商店GMV均錄得健康增長

 

　　微信於去年探索電商業務，推出「送禮」新功能。劉熾平提到，不論去年第四季或今年首季，微信小商店GMV均錄得健康增長。他形容，「送禮」推出後效果令人振奮，可見良好商品有更好傳播方法之餘，公司亦更全面掌握用戶數據。他相信，「送禮」只屬電商基建一部份，料日後基建完善後，微信電商可有更好發展。

 

撰文：經濟通採訪組

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