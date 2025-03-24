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開市Go | 特朗普稱俄烏停火，內地消費貸上限增，美團季績遜色

24/03/2025

要聞盤點

 

1、美股上周五（21日）「四期結算日」，道指低開189點後，跌幅曾擴大至最多519點，惟盤中逆轉跌勢轉升，而三大指數本周累計均錄得升幅。道指收市升32點，或0.08%，報41985點；標普升4點，或0.08%，報5667點；納指升92點，或0.52%，報17784點。本周道指累升1.2%，錄得兩個多月以來最大單周升幅；標普500指數累升0.51%，實現五周以來首次上漲，結束一年多以來最長連跌周數；納指本周累升0.17%，終止此前連續四周下跌。金龍中國指數跌139點。最大日經期貨截至上午8時11分升247點。

 

2、特朗普與國防部長在白宮表示，美國已與俄羅斯和烏克蘭達成協議框架，俄烏衝突將全面停火。

 

3、特朗普表示計劃與中國國家主席習近平通話，未透露具體時間，稱兩國關係良好，但存在1萬億美元貿易逆差。

 

4、國家金融監管總局通知階段性提高個人消費貸款限額至50萬元人民幣，互聯網消費貸款限額至30萬元人民幣，貸款期限延至最多7年。

 

5、美聯儲2024年財報顯示運營虧損776億美元，連續第二年出現大額虧損，2023及2024年累計虧損1921億美元。

 

6、投機性交易員自特朗普勝選以來首次轉向看跌美元，商品期貨交易委員會數據顯示淡倉達9.32億美元。

 

7、據報白宮主導的TikTok剝離美國業務談判有進展，字節跳動的非中資股東可能取得TikTok美國業務控制權。

 

8、財政司司長陳茂波在中國發展高層論壇2025年年會在發言表示，香港會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，同時聯動更多內地省市共同出海招商引資。

 

 

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